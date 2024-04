F1 : Charles Leclerc confiant pour le Grand Prix de Chine, malgré sa 6e place au départ

Après cinq années d'attente, le Grand Prix de Chine est de retour au calendrier de la F1. Avec déjà de premiers verdicts livrés tout au long du week-end : le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'est adjugé samedi la première course sprint de la saison, et a signé dans la foulée le meilleur temps des qualifications pour la course de ce dimanche, devant Sergio Perez et Fernando Alonso. Il s'agit de la 100e pole position de l'écurie Red Bull, la cinquième consécutive pour le Néerlandais depuis le début de la saison. Une première depuis le Finlandais Mika Hakkinen en 1999.

"On a vraiment une bonne voiture en course", affirme Leclerc

Les deux monoplaces McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri partiront respectivement 4e et 5e, devant les deux Ferrari. La Scuderia semble un peu en retrait au niveau de la performance : Charles Leclerc et Carlos Sainz n'ont effectivement signé que les 6e et 7e temps.

Mais au micro de Canal+, le Monégasque sait que sa monoplace performe mieux le dimanche. "On avait vraiment une voiture qui était plus basée sur la course que sur la qualif'. On savait que ça n'allait pas être optimal. C'est dommage, mais je pense qu'on a vraiment une bonne voiture en course, donc ça me donne de la confiance pour demain (dimanche)", a-t-il expliqué.

Lewis Hamilton seulement en 18e position

Si George Russell avec ça Mercedes partira 8e, son coéquipier Lewis Hamilton a déçu. Le septuple champion du monde, arrivé 2e de la course sprint, ne s'élancera qu'en 18e place ! Nico Hulkenberg et Valtteri Bottas complètent le top 10.

Du coté des Français, il y a du progrès. Les nouvelles pièces sur la monoplace d'Esteban Ocon semblent fonctionner. Il partira 13e, son coéquipier Pierre Gasly 15e. Et puis le régional de l’étape, Guanyu Zhou, s'élancera 16e. Il est le premier Chinois de l'histoire à concourir en Formule 1 en Chine.