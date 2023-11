Formule 1 : retour sur les cinq principaux records que Max Verstappen a fait voler en éclat cette saison

Mais où s'arrêtera Max Verstappen ? En s'imposant lors du 22e et dernier Grand Prix de cette saison 2023 de Formule 1, le Néerlandais a conclu une année 2023 exceptionnelle, tant il a été dominateur tout au long de la saison, écrasant toute concurrence. Au volant d'une monoplace imaginée par le plus grand ingénieur de l'histoire de la discipline, Adrian Newey, Max Verstappen a battu et établi des records qui seront, à l'avenir, bien difficiles à battre, voire à égaler. Europe 1 fait le point sur cette année 2023, historique pour la Formule 1.

19 victoires en 22 courses

Avec sa victoire dimanche sur le circuit de Yas Marina, à Abou Dhabi, Max Verstappen a décroché une 19e victoire, dans une année qui comptait 22 Grand Prix. Le Batave bat son propre record de victoire de la saison dernière (15). Il signe un pourcentage de victoire sur la saison de 86,36%, du jamais vu dans l'Histoire de la Formule 1. Il bat largement le précédent record, vieux de 71 ans, détenu par le champion du monde italien Alberto Ascari, qui avait signé un ratio de victoire par Grand Prix disputé de 75 %, lors de l'année... 1952.

En 2023, Max Verstappen a donc atteint les 54 victoires en carrière, dépassant des légendes de la discipline comme Ayrton Senna (41 victoires), "Le Professeur" Alain Prost (51) et le quadruple champion du monde Sebastian Vettel (53). Le pilote phare de Red Bull est désormais troisième du classement des pilotes ayant remporté le plus de courses dans la catégorie reine du sport automobile, derrière Michael Schumacher (91) et le britannique Lewis Hamilton et ses 103 victoires.

How high will @Max33Verstappen climb?



He's won 34 races in the past two seasons alone! #F1pic.twitter.com/HjTHDCzcSA — Formula 1 (@F1) November 27, 2023

10 victoires consécutives

Après les quatre premières courses de la saison, Max Verstappen et son coéquipier Sergio Pérez ont chacun remporté deux Grands Prix. Le Néerlandais s'était imposé lors de la manche d'ouverture à Bahreïn ainsi qu'en Australie. Le Mexicain l'avait emporté en Arabie Saoudite et dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan. Tout le monde imaginait qu'une lutte pour le titre de champion du monde se dessinait au fur et à mesure entre les deux pilotes Red Bull.

Un espoir vite balayé par Max Verstappen qui remporte les 10 courses suivantes : du Grand Prix de Miami au Grand Prix de Monza, réduisant à néant les espoirs de couronne mondiale pour Sergio Pérez. Sa série de victoires est arrêtée par Carlos Sainz à Singapour. La seule de la saison signée par un pilote d'une autre écurie que Red Bull, Ferrari en l'occurrence.

Grâce à cette performance, le Néerlandais a battu le record de Sebastian Vettel, qui avait remporté neuf courses de suite entre les Grands Prix de Belgique et du Brésil lors de la saison 2013.

>> LIRE AUSSI - Formule 1 : Carlos Sainz remporte le Grand Prix de Singapour et stoppe Red Bull

1.003 tours en tête de course

Cette saison, l'ensemble des pilotes des dix équipes disputant le championnat du monde de Formule 1 avaient 1.325 tours à boucler en 22 Grand Prix. À lui seul, Max Verstappen a parcouru 75,70 % des tours en tête de la course, soit 1.003 tours. Le précédent record avait été fixé par, encore une fois, Sebastian Vettel, lors de la saison 2011. Il avait passé 739 tours en tête sur 1.133, soit tout de même 65,23 % des tours de la saison.

Max Verstappen devient donc le premier pilote à dépasser la barre des 1.000 tours menés, un record rendu notamment possible par l'augmentation du nombre de Grands Prix, ces dernières années.

575 points au classement des pilotes

Avec 19 victoires, 21 podiums, 5 victoires lors des courses Sprint (un format de course de 100km qui se déroule le samedi lors de 5 week-ends de Grand Prix et qui octroie 8 points au vainqueur), le Batave devient le premier pilote de l'Histoire à dépasser la barre symbolique des 500 points au classement des pilotes. Il inscrit un total de 575 points lors de cette année 2023. Il bat son propre record de la saison 2022 qui était de 454.

À titre d'exemple, les deux pilotes de l'écurie Mercedes, Lewis Hamilton et Georges Russel, ont marqué 409 points, finissant à la deuxième place au championnat constructeur. Ce qui signifie, qu'avec les seuls points inscrits par le Néerlandais, Red Bull a remporté les titres pilotes et constructeur cette saison.

3 titres de champion du monde

Certes, ce n'est pas un record, mais depuis le 8 octobre 2023, après la course Sprint du Grand Prix du Qatar, Max Verstappen a remporté, pour la troisième année consécutive, le titre de champion du monde de Formule 1, soit à six courses de la fin du championnat. Une nouvelle couronne qui lui permet de devenir l'égal de Jack Brabham, Sir Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet et Ayrton Senna. Des noms qui culminent au panthéon de la F1.

À 26 ans seulement, Max Verstappen a une nouvelle fois prouvé qu'il faisait partie des plus grands pilotes de F1 de l'Histoire. Mais la course aux records est loin d'être achevée, elle reprend même dans 96 jours, le soir du premier Grand Prix de la saison 2024, à Bahreïn.