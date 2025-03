Formule 1 : Pilotes, écuries, calendrier... Tout ce qu'il faut savoir avant le début de la saison 2025

Après trois mois d'attente, la Formule 1 fait son retour ce week-end sur le circuit de l'Albert Park, à Melbourne, en Australie, pour une nouvelle saison très attendue par les fans. Avec plusieurs transferts, de nouveaux pilotes sur la grille et une convergence des performances, 2025 a tout pour être une année historique.

L'attente touche à sa fin. Après trois mois de pause, la Formule 1 est de retour sur les circuits pour une saison 2025 qui a tout pour être historique tant pour le championnat pilotes que constructeurs. Qui succédera à Max Verstappen ? Et à McLaren ? Avant le départ du premier Grand Prix de l'année, Europe 1 fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur cette saison 2025.

Du changement dans presque toutes les écuries

Contrairement au début de saison 2024 où la grille n’avait pas bougé pour la première fois de l’histoire de la discipline, en 2025, nombreux sont les pilotes à avoir changé d’écurie. Le premier, et le plus extraordinaire, se nomme Lewis Hamilton, qui après 12 saisons chez Mercedes, a signé avec la mythique écurie Ferrari. Une arrivée qualifiée par beaucoup de "mariage du siècle" et le duo formé avec Charles Leclerc attirera forcément les regards pendant la saison.

Première victime de ce choix de l’écurie de Maranello, Carlos Sainz a quitté Ferrari pour rejoindre une autre équipe historique de la F1 : Williams. Après cinq saisons chez Alpine et avoir été remercié avant la dernière course l’année dernière, Esteban Ocon rejoint Haas, quand Nico Hülkenberg, lui, quitte l’écurie américaine pour rejoindre Stake F1 Team.

Franco Colapinto, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou quittent leurs écuries Williams et Stake pour devenir pilotes de réserve respectivement d'Alpine, de Mercedes et de Ferrari. Kevin Magnussen, pilote Haas en 2024, n'a pas trouvé de baquet pour cette saison. McLaren et Aston Martin sont les deux seules écuries à conserver le même duo de pilotes que la saison dernière.

Six "rookies" sur la grille en 2025

En 2025, six nouveaux pilotes, dit "rookies", démarreront officiellement une saison dans la catégorie reine du sport automobile, même si deux d’entre eux ont déjà pris le départ de plusieurs Grands Prix. C’est le cas de Liam Lawson qui avait remplacé en 2024 Daniel Ricciardo chez Racing Bulls et qui remplace Sergio Pérez chez Red Bull en 2025. Olliver Bearman, qui avait impressionné en remplaçant à la dernière minute Sainz lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, rejoint Haas après deux piges en 2024.

Le plus jeune des rookies cette saison est Andrea Kimi Antonelli qui, à 18 ans, aura la charge de remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes. Jack Doohan remplace Ocon chez Alpine. Isack Hadjar, jeune Français vice-champion de F2 la saison dernière, sera également au départ de cette saison puisqu'il a rejoint Racing Bulls. Le champion de F2, Gabriel Bortoleto, a signé chez Stake, qui deviendra Audi en 2026.

24 Grands Prix en neuf mois

Pour la première fois depuis la manche annulée par le Covid en 2020, le circuit de l'Albert Park à Melbourne, en Australie, accueille le Grand Prix inaugural de cette saison 2025. Une nouvelle fois, la Formule 1 se déplacera pour 24 Grands Prix. Six courses "sprint" auront également lieu sur les circuits de Chine, Miami, Belgique, Austin, São Paulo et du Qatar.

Les circuits mythiques de la F1 de Monaco (25 mai), de Silverstone (7 juillet), Spa (27 juillet) et de Monza (7 septembre) sont particulièrement attendus par les fans. La saison se clôturera le 7 décembre 2025 sur le circuit de Yas Marina, à Abou Dhabi. Neuf mois de compétition, 24 courses, 20 pays visités sur trois continents.

🥁 Presenting... the 2025 FIA Formula One World Championship calendar!#F1 pic.twitter.com/qrBB52ncRd — Formula 1 (@F1) April 12, 2024

Qui remportera le titre ?

En 2024, Max Verstappen a remporté son quatrième titre de champion du monde d'affilé dans une Red Bull qui a vu son avance sur ses concurrents fondre au fur et à mesure de la saison. Nul doute que le Néerlandais fera tout ce qui est possible pour être sacré pour la cinquième fois et rejoindre Juan Manuel Fangio au classement des pilotes les plus titrés.

Mais la saison dernière a vu Lando Norris devenir un prétendant au titre de champion du monde. Le Britannique a longtemps lutté pour tenter de décrocher une première couronne. Une expérience qui lui sera bien utile cette saison. McLaren, championne du monde des constructeurs en 2024, semble avoir fourni une monoplace capable de lutter pour les deux titres mis en jeu. Oscar Piastri, le jeune Australien déjà vainqueur de Grand Prix, pourrait aussi tenter sa chance pour le titre.

Mais ses pilotes devront composer avec la Scuderia Ferrari, vice-championne du monde des constructeurs. Frédéric Vasseur, le team principal français de l'écurie italienne, est parvenu à faire venir Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc. Un duo qui fait rêver les tifosi du monde entier. Hamilton réussira-t-il à glaner un titre qui échappe à Ferrari depuis 2008 et par la même occasion, remporter une huitième couronne mondiale et dépasser ainsi le légendaire Michael Schumacher ? Ou bien Charles Leclerc profitera-t-il de l'expérience de son coéquipier pour atteindre les sommets ?

Et quid de Mercedes ? L'écurie dirigée par Toto Wolff est orpheline de Lewis Hamilton. C'est désormais à George Russell d'être le leader de l'équipe qui n'a plus remporté le titre constructeur depuis 2021. D'autant plus qu'il aura à ses côtés un jeune Italien de 18 ans, Andrea Kimi Antonelli, qui aura pour mission de confirmer les espoirs placés en lui par son écurie.

Le championnat du monde de Formule 1 sera à suivre sur les antennes de Canal+. Le départ du Grand Prix d'Australie sera donné à 5 heures du matin, ce dimanche, sur Canal+.