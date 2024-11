F1 : McLaren et Ferrari au coude-à-coude pour le titre constructeur

McLaren a mis la pression sur Ferrari, son concurrent dans la lutte pour le titre mondial des constructeurs en Formule 1, en plaçant vendredi ses deux monoplaces devant celles de la Scuderia lors des qualifications de la course sprint du Grand Prix du Qatar. Max Verstappen ayant décroché le week-end dernier à Las Vegas son 4e titre consécutif de champion du monde des pilotes, la couronne constructeur est le dernier suspense de la saison.

A l'orée de la 23e et avant-dernière manche de la saison, McLaren est en tête avec 608 points. Ferrari est à 24 points. Il reste au maximum 103 points à engranger. Par une fraîcheur inhabituelle (18°C) tranchant avec la chaleur écrasante qui régnait la saison dernière lors de la précédente venue de la F1 dans l'émirat, c'est le Britannique Lando Norris qui a décroché la pole position du sprint programmé samedi (15h00).

Sous les projecteurs illuminant le circuit de Losail, le pilote McLaren a devancé de justesse son compatriote George Russell (Mercedes), vainqueur le week-end dernier à Las Vegas, alors que son équipier australien Oscar Piastri a pris la troisième place. "C'est difficile car ce circuit est tellement rapide, c'est probablement le plus rapide de la saison. Les qualifications se sont très bien passées. Je visais la pole et je l'ai obtenue donc je suis content. On visera les deux premières places lors du sprint car on veut maximiser toutes les opportunités dans la lutte pour le titre constructeurs. Mais ce ne sera pas évident", a commenté Norris.

Ferrari en difficulté

Ferrari a été un peu en difficultés lors de la troisième partie des qualifications (Q3) puisque Charles Leclerc et Carlos Sainz ont dû se contenter des quatrième et cinquième places. Pourtant, en fin d'après-midi, le Monégasque avait réalisé le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres du week-end devant les monoplaces de couleur papaye et son équipier espagnol.

"Nous avions une bien meilleure voiture lors des essais. Durant la Q3, nous avions beaucoup trop de sous-virage ce qui nous a posé des problèmes. La seule chose positive est que la plupart des points seront en jeu dimanche donc il faudra réagir en vue des qualifications pour le Grand Prix samedi soir", a analysé Frédéric Vasseur, le patron français de la Scuderia.

Sous pression, Ferrari tentera donc de limiter la casse lors du sprint avant de pouvoir changer les réglages de ses voitures en vue des qualifications pour la course de dimanche, qui se disputeront en nocturne.