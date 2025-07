Football : après une parenthèse américaine, Olivier Giroud fait son retour en France en signant à Lille

Champion du monde avec l'équipe de France dont il reste le meilleur buteur, l'attaquant Olivier Giroud vient de signer au Losc en provenance du Los Angeles FC. Le Français va retrouver la Ligue 1, 13 ans après son titre de champion de France avec Montpellier.

La saison 2025-2026 est marquée par les retours. Après Paul Pogba à l'AS Monaco, c'est Olivier Giroud qui va retrouver les pelouses de Ligue 1, en portant les couleurs du Losc. À 38 ans, celui qui a réussi l'exploit de remporter un titre de champion de France à Montpellier est prêt pour un nouveau défi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un palmarès choc

Treize ans après son dernier match en Ligue 1, il était difficile de croire qu'Olivier Giroud allait en retrouver les pelouses. Le Grenoblois, en difficulté au Los Angeles FC au côté d'Hugo Lloris, aurait pu finir sa carrière sous les palmiers et la chaleur californienne.

Mais l'attaquant le plus prolifique des Bleus, avec 57 buts au compteur, est toujours un amoureux de la compétition. Et ce, même après avoir tout gagné : la Ligue des champions en 2021 et la Ligue Europa en 2019 avec Chelsea, champion de France en 2013, champion d'Italie en 2022 avec le Milan AC et même vainqueur de la Coupe des États-Unis de soccer.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le champion du monde 2018 a donné une conférence ce mercredi, avec le président du Losc Olivier Létang, où il est arrivé avec un costume bleu et une chemise pour répondre aux questions des journalistes.

"C'était important de finir ma carrière en France. Ce n'était peut-être pas l'objectif il y a quelques années. Et le fait de me rapprocher de la famille, de mes amis, de retrouver un pays que j'aime, qui est le mien, avec tout le capital de sympathie et l'amour des Français. Lille a coché énormément de cases, pour ne pas dire toutes. Donc, j'en suis très heureux et excité", a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Olivier Giroud, qui portera le numéro 9, se dit "en forme et excité" à l'idée de disputer la Ligue Europa avec le Losc.