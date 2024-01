Ambiance bouillante, Magic Johnson, ambition... L'atypique Los Angeles FC, le nouveau club d'Hugo Lloris

Hugo Lloris prend le large. À 37 ans, un an après avoir annoncé la fin de sa carrière internationale, le gardien français va prendre la direction de la MLS, la ligue nord-américaine de football. L'ancien gardien de Tottenham - club dont il a porté les couleurs pendant plus d'une décennie - a signé au Los Angeles FC, un club pas franchement comme les autres.

La formation californienne déborde avant tout d'ambition. Seulement neuf ans après sa création, le club a déjà remporté le championnat américain en 2022. La franchise a même supplanté son voisin, le Los Angeles Galaxy qui avait accueilli en son temps l'Anglais David Beckham. Mais surtout, dans un pays où le soccer, comme on dit aux États-Unis, n’est pas le sport roi avec des stades rarement plein, le Los Angeles FC fait figure d’exception, explique Antoine Latran, spécialiste football aux États-Unis.

"Une ambiance vraiment incroyable"

"Le stade est en centre-ville, il est tout le temps plein et l'ambiance est vraiment incroyable. Il y a une influence latino et mexicaine qui est impressionnante. On retrouve aussi des vedettes dans le groupe de propriétaires. Il y a l'ancien basketteur Magic Johnson, l'acteur Will Ferrell, donc c'est un phénomène sportif dans une ville qui en compte beaucoup d'autres".

Après le passage remarqué de la star galloise Gareth Bale, l’arrivée du champion du monde Hugo Lloris devrait permettre au club californien d’accroitre un peu plus sa notoriété. À l'image de l'Inter Miami qui avait accueilli Blaise Matuidi, avant de convaincre Lionel Messi. L’ancien capitaine des bleus qui n’a plus joué en compétition depuis avril 2023 s’offre un dernier défi de taille.