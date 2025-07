Olivier Giroud arrive à Lille, les supporters du LOSC fous de joie

13 ans après, l'ancien champion de France avec Montpellier et ancien champion du monde, fait son retour en Ligue 1. Après un bref passage aux États-Unis, la légende des Bleus s'est engagée pour une saison avec Lille. De quoi réjouir les nombreux supporters du LOSC.

La Ligue 1 comptera un nouveau champion du monde 2018 la saison prochaine avec l'officialisation mardi soir de l'arrivée d'Olivier Giroud pour une saison à Lille, après un exil décevant d'un an à Los Angeles.

Devant la boutique du LOSC, Victor, est grand sourire. Un supporter enchanté par l’arrivée d’Olivier Giroud et le prochain achat de ce fan, ce sera d'ailleurs le maillot de Lille avec le nom du buteur floqué dans le dos. "C’est le maillot à avoir ! C'est un grand nom du foot français, meilleur buteur de l'histoire des Bleus ! C’est chouette de le voir le porter le maillot de Lille", se réjouit-il.

"Il n'y a pas que le nom, il faut aussi qu’il assure pendant un an"

Le constat est le même pour Valentine qui a hâte de voir l’attaquant à l’œuvre au stade Pierre Mauroy. "Je suis contente, ça me fait plaisir de l’avoir au LOSC, qu'il soit dans le Nord. Il revient d’Amérique, il vient en France et dans notre club donc forcément c'est bien !", surtout pour l’image de Lille, ajoute-t-elle. Mais d’autres fans comme Stéphane sont plus sceptiques.

"Il n'y a pas que le nom. Il faut aussi qu’il assure pendant un an. Il a signé un an, mais à 38 ans... On demande à voir. Tout ce qu'on veut c'est qu'il montre des buts et qu'il assure sur le terrain", lance-t-il. Et signe que l'arrivée du joueur est attendue : un peu plus d’une cinquantaine de supporters ont déjà demandé le maillot floqué à la boutique, qui n'est pas encore disponible, selon les vendeurs.