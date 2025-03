Ligue des champions : Lille plie face à Dortmund, le Nord pleure son club

En quête du premier quart de finale de son histoire, Lille a plié face à Dortmund (2-1) et au poids de l'événement mercredi au Stade Pierre-Mauroy, en huitième retour de la Ligue des champions.

En position favorable une semaine après son match nul au Westfalenstadion (1-1), le club nordiste quitte finalement la plus prestigieuse compétition européenne entre clubs au stade des huitièmes, son plafond de verre. Lille a plié face à Dortmund (2-1) et malgré leur beau parcours dans la compétition, c'est une grande déception pour les supporters lillois.

"On les soutient dans la victoire comme dans la défaite"

Antoine, fan du LOSC, écharpe rouge autour du cou, sort du stade la tête baissée, déçu par la performance des joueurs de Lille. "Ils ont joué 30 minutes en première mi-temps et 15 minutes en deuxième... Ce n'est pas suffisant pour le match. Ils n'ont pas assez donné. Ils auraient pu passer en quart, ça aurait changé pour la première fois", regrette-t-il.

En cas de victoire, le LOSC aurait affronté le FC Barcelone. Malgré cette défaite, c'est un beau parcours pour le club nordiste qui a connu une victoire face au Real Madrid et face à l'Atlético de Madrid, un nul face à la Juventus de Turin. Reste maintenant à jouer à fond le championnat, fait remarquer Claude, un autre supporter. "On espère qu’ils vont se relever et faire quelque chose d’encore mieux la prochaine fois ! Autrement, on est pour Lille, 100% pour eux, on les soutient dans la victoire comme dans la défaite. On est des gagnants !" s'enthousiasme cet aficionado.

"On est tout de même fier de nos joueurs", insiste ce supporter lillois qui suivra avec attention le Paris Saint-Germain, seul club français qualifié pour les quarts de la Ligue des champions. Après Arsenal, Manchester City et Liverpool, le PSG continue sur le front anglais : le club de la capitale rencontrera Aston Villa dans trois semaines au Parc des Princes. Un match diffusé sur Canal+.