Estanguet "très serein" sur la capacité des JO 2024 à se financer "par de l'argent privé"

INTERVIEW

"L'ADN de Paris 2024 ne va pas bouger : sobriété budgétaire et environnementale", a affirmé le président du comité d'organisation des JO prévus dans la capitale parisienne dans quatre ans, Tony Estanguet, vendredi sur Europe 1. Alors que la ministre des Sports Roxana Maracineanu évoquait "sans doute" des dépassements de coûts, en mai, l'ancien champion de canoë s'est montré rassurant, en dépit de la pandémie de coronavirus : les JO auront, selon lui, bien lieu dans quatre ans, et dans les clous du budget prévu.

"Trouver des solutions" pour "réduire quelques coûts"

"Dans ce genre de situation de crise, il faut toujours rester sur ses grands principes directeurs", affirme Tony Estanguet. "Il y a une enveloppe de 3,8 milliards d'euros, (...) on essaie de s'organiser en interne pour voir comment on s'adapte à de potentiels surcoûts sur quelques lignes, en diminuant d'autres lignes", poursuit-il, citant notamment le secteur "des transports" ou celui de "la digitalisation". "On arrive aujourd'hui à trouver des solutions pour réduire quelques postes et permettre d'absorber, dans la même enveloppe budgétaire, des surcoûts potentiels".

L'organisation des JO continue aussi, selon Tony Estanguet, de discuter "avec beaucoup d'entreprises françaises, du CAC 40 notamment". "Ce projet, c'est le plus grand événement que la France ait jamais organisé", rappelle-t-il, soulignant que "quatre milliards de personnes regardent les Jeux". Des discussions non dépourvues d'enjeux politiques, comme le montrent les exemples de Total, qui a renoncé à sponsoriser Paris 2024 en raison des réticences d'Anne Hidalgo, et d'Airbnb, partenaire controversé des épreuves olympiques.

Des contrats plus importants que "tous ceux qui ont pu être signés dans l'histoire du sport français"

"Ce sont des contrats importants, qui dépassent de très loin tous les contrats qui ont pu être signés dans l'histoire du sport français", explique le président du comité d'organisation français. "On reste très sereins, confiants sur notre capacité à financer ces jeux par de l'argent privé."