Roland-Garros : 12 infos à connaître sur l'édition 2022

Les premiers échanges ont démarré ! Le tournoi de Roland-Garros, l'un des quatre tournois du Grand Chelem de tennis, a débuté ce dimanche et va se poursuivre jusqu'au 5 juin prochain avec la finale du simple messieurs. Pour suivre pleinement l'édition 2022 de cet événement international, Europe 1, radio officielle du tournoi, fait un point sur ce qu'il faut savoir avant de savourer chaque match sur la terre battue parisienne. Chiffres-clés, diffuseurs, joueurs à suivre, dotation globale... Voici 12 informations à retenir.

Pas de jauge de spectateur, une première depuis 2019

Pour la première fois depuis l'édition 2019, la direction de Roland-Garros n'a pas instauré de jauge de spectateurs face au Covid-19 pour venir assister aux matches. Les gradins ont donc pu être remplis dès les premiers jours des qualifications, alors que l'an passé, celles-ci avaient dû se dérouler sans public. Le court central Philippe-Chatrier comme tous les autres courts de Roland-Garros devraient donc être bien garnis jusqu'aux finales.

Les non-vaccinés peuvent participer

Avec la fin des jauges, le pass vaccinal, mis en place fin janvier par le gouvernement puis levé mi-mars, ne s'applique plus pour les rassemblements, qu'ils soient culturels ou sportifs. Cela signifie que les spectateurs, ainsi que les joueurs qui ne se sont pas fait vaccinés contre le Covid-19, ont le droit de prendre part à l'événement. C'est notamment le cas du numéro un mondial Novak Djokovic, qui joue son premier Grand Chelem de la saison cinq mois après ses nombreuses péripéties en Australie.

Les Russes et les Biélorusses acceptés par la direction

Malgré l'invasion russe de l'Ukraine, et le choix pris il y a quelques semaines par les organisateurs de Wimbledon de les exclure du tournoi londonien, les joueurs russes et biélorusses sont bien autorisés à participer à Roland-Garros cette année. Pour cela, "on impose une stricte neutralité aux joueurs russes et bélarusses", avait déclaré Amélie Oudéa-Castéra, alors directrice générale de la FFT, mi-mars dernier. En conséquence, les nationalités de Daniil Medvedev, Andrey Rubley ou encore Aryna Sabalenka ne seront pas indiquées sur les tableaux.

Europe 1, radio officielle de Roland-Garros

Pour une nouvelle édition, Europe 1 est la radio officielle de Roland-Garros. À cette occasion, la rédaction est entièrement mobilisée et proposera plusieurs émissions sur place, dans le studio installé en face du mythique court central Philippe-Chatrier. Les auditeurs ont rendez-vous notamment avec le "Journal de Roland-Garros", chaque matin à 8h35, et avec le consultant Cédric Pioline, ancien numéro un français et double finaliste en Grand Chelem, qui livre ses analyses chaque soir à 19h45. Retrouvez ici l'intégralité du dispositif spécial d'Europe 1.

France Télévisions et Amazon Prime retransmettent le tournoi

Sur nos écrans, les matches de Roland-Garros sont retransmis par deux diffuseurs officiels : France Télévisions et Amazon Prime Video. Le groupe du service public a d'ailleurs engagé un consultant encore en exercice, Richard Gasquet, pour donner son expertise auprès des téléspectateurs. Le groupe Amazon propose quant à lui la compétition pour la deuxième année consécutive. Il possède notamment l'exclusivité des matches disputés sur le court Simonne-Mathieu, le troisième plus grand court du tournoi.

Les adieux de Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon

Deux joueurs français qui se sont particulièrement illustrés sur le circuit jouent leur dernière édition de Roland-Garros. C'est d'abord le cas de Jo-Wilfried Tsonga, ex-5e mondial et deux fois demi-finaliste porte d'Auteuil, qui prendra sa retraite à l'issue du tournoi, à l'âge de 37 ans. Ensuite, Gilles Simon, qui a lui été 6e à son meilleur, tirera sa révérence à la fin de la saison et foule donc la terre battue parisienne pour la dernière fois en tant que joueur professionnel.

Nadal, Djokovic, Swiatek, Alcaraz... Les joueurs à suivre

Parmi les 128 participants et autant de participantes engagés dans les tableaux de simple, quelques-uns seront à suivre de près. D'abord chez les hommes, Rafael Nadal, maître des lieux avec ses 13 victoires, est particulièrement attendu sur les courts parisiens alors qu'il est apparu diminué ces dernières semaines. Son principal rival et tenant du titre, Novak Djokovic, fait lui son grand retour dans un tournoi du Grand Chelem. Autre joueur à suivre du côté des hommes : le phénomène Carlos Alcaraz, 19 ans, qui est la grande révélation de la saison.

Du côté des dames, l'une d'entre elles a de fortes chances de s'imposer porte d'Auteuil : Iga Swiatek. La Polonaise, nouvelle numéro une mondiale après la retraite précoce d'Ashleigh Barty, compte 28 victoires consécutives avant de se présenter à Paris, où elle vise un deuxième titre. Ses principales adversaires seront la Tchèque Barbora Krejcikova, 2e joueuse mondiale et championne l'an passé, ou encore la Grecque Maria Sakkari (4e), qui vise mieux que sa demi-finale en 2021.

Federer, les sœurs Williams... Les joueurs qui manquent à l'appel

Si beaucoup de joueurs sont particulièrement attendus, d'autres grands noms du circuit manquent à l'appel. C'est d'abord le cas du Suisse Roger Federer, qui est toujours en convalescence après son opération au genou. Les sœurs Williams, Vénus (41 ans) et Serena (40 ans), sont elles absentes des courts depuis quelques mois, mais ont promis de revenir bientôt sur le circuit. Pour l'aînée, Vénus, il s'agit simplement de sa deuxième absence porte d'Auteuil depuis 1997.

De nouvelles night sessions sur le central

Pour la deuxième année, le tournoi de Roland-Garros se dote de "night sessions", soit des sessions de nuit. Du 23 mai au 1er juin, les organisateurs du tournoi programment l'un des matches phares de la journée sur le court Philippe-Chatrier à partir de 21 heures. Une billetterie spéciale est proposée à cette occasion. Ces rencontres sont d'ailleurs uniquement retransmises sur Amazon Prime.

L'an passé, des bâches avaient été disposées sur les tribunes, car ces horaires de soirée correspondaient avec le couvre-feu de 21 heures en vigueur. Ce n'est pas le cas cette année. Les gradins devraient donc là aussi être bien remplis.

Première édition dirigée par Amélie Mauresmo

Cette édition 2022 de Roland-Garros est la première dirigée par Amélie Mauresmo. L'ex-numéro une mondiale a pris la succession de Guy Forget, en décembre dernier. Elle est devenue la première femme à occuper ce poste et seulement la deuxième femme à prendre la tête d'un tournoi du Grand Chelem, après la Canadienne Stacey Allaster, actuelle patronne de l'US Open. Parmi ses objectifs, la Française a promis de vouloir faire de Roland-Garros le tournoi "chouchou" des joueurs et des joueuses.

Quelle affluence dans les allées de Roland-Garros ?

Les organisateurs de Roland-Garros espèrent être à guichets fermés, après deux ans et demie de pandémie et de jauges. En 2019, environ 520.000 spectateurs avaient été accueillis tout au long de la quinzaine. Cette année, près de 600.000 personnes sont attendues dans les allées de la porte d'Auteuil.

Une dotation globale en augmentation

La dotation globale de Roland-Garros 2022 s'élève à 43,6 millions d'euros. Une dotation en progression de 6,8% par rapport à 2019, "dernière édition du tournoi s'étant déroulée dans des conditions normales", sans restrictions sanitaires liées au Covid, précise la Fédération française de tennis. En 2021, la dotation globale était de 34,4 millions d'euros.

La dotation pour les tableaux de simple enregistre une augmentation de 1,43% par rapport à 2019, avec une progression significative du montant pour les joueurs éliminés au premier tour (+35% par rapport à 2019 et 3% par rapport à 2021) avec une prime de 62.000 euros, tandis que le lauréat et la lauréate du tournoi parisien toucheront chacun 2,2 millions d'euros (contre 1,4 million d'euros en 2021).