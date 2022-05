Roland-Garros : le tennis français peut-il éviter un nouveau fiasco ?

DÉCRYPTAGE

Le tennis français fait toujours grise mine. Un an après une édition de Roland-Garros déjà calamiteuse, où aucun joueur n'avait dépassé le deuxième tour dans les tableaux de simple, les joueurs français arrivent plus que jamais dans l'incertitude. Après le forfait du meilleur tricolore, Gaël Monfils, 22e mondial, pour la première fois depuis plus de 20 ans, aucun d'entre eux ne sera tête de série cette année à Roland-Garros, un tournoi dont Europe 1 est la radio officielle. Alors, y a t-il des raisons d'espérer tout de même une performance française ?

>> Suivez l'édition 2022 sur Europe 1, radio partenaire de Roland-Garros

Les "Mousquetaires" seront-ils au rendez-vous ?

La mission s'annonce complexe. D'abord, le clan des "Mousquetaires", qui regroupe les quatre meilleurs français de ces 15 dernières années, n'arrive pas en grande forme et il est amputé de son meilleur élément : Gaël Monfils. Deux autres membres de ce club reconnu, Jo-Wilfried Tsonga, qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue du tournoi, et Gilles Simon qui arrêtera en fin d'année, connaissent une fin de carrière sans éclat. Malgré tout, un Mousquetaire paraît en forme : Richard Gasquet. Le Biterrois de 35 ans, 75e mondial, a performé cette semaine en éliminant le numéro 2 Daniil Medvedev à Genève. Une victoire qui peut lui donner de la confiance, alors qu'il n'a plus franchi un troisième tour en Grand Chelem depuis presque six ans.

ALLEZ GASQUET



@richardgasquet1 takes out top seed Medvedev 6-2 7-6(5) for his first Top 2 win since April 2005!#gonetgenevaopenpic.twitter.com/cfkB8nXRLy — Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2022

D'autres joueurs français qui ont déjà performé par le passé peinent à retrouver leur meilleur niveau, à l'image de Lucas Pouille, qui reprend doucement sur le circuit, ou de l'imprévisible Benoît Paire. Ils n'arrivent donc pas dans les meilleures conditions avant Roland-Garros. Pierre-Hugues Herbert, vainqueur du tournoi de double à deux reprises, a lui été sorti dès les qualifications.

Alizé Cornet, la Française la mieux classée du clan tricolore

Les meilleurs espoirs français de l'édition 2022 pourraient bien reposer sur Alizé Cornet. À 32 ans, la Niçoise est la mieux classée dans le clan français, avec une 40e place au classement WTA. Sa saison est forte d'un quart de finale à l'Open d'Australie en début d'année, sa meilleure performance en Grand Chelem dans sa carrière. Toutefois, la Tricolore n'a pas réussi à briller sur terre battue pour le moment. Elle voudra relever la tête dans un tournoi qu'elle apprécie particulièrement, et où elle avait atteint les huitièmes de finale en 2017.

Toujours chez les dames, les Françaises Caroline Garcia (73e mondiale) et Kristina Mladenovic (110e), qui ont déjà atteint les quarts de finale porte d'Auteuil, traversent une période difficile et peinent également à retrouver leurs sensations d'antan.

Les jeunes joueurs prêts à prendre la relève ?

Si le tableau dressé du tennis français ne laisse que peu de place à l'optimisme, le salut tricolore pourrait passer par sa relève, à l'image d'Hugo Gaston. Le Toulousain cherche toujours à confirmer son excellente prestation de l'édition 2020. Toutefois, il y a six mois, le jeune tennisman de 22 ans a réussi la performance de vaincre le phénomène espagnol Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Paris-Bercy. A voir ce que le jeune tennisman de 21 ans réserve cette année, dans une saison pour l'instant plus que poussive.

À ce jour, c'est Ugo Humbert, 23 ans, qui sera le Français le mieux classé du côté des messieurs avec sa 45e place mondiale, mais la terre battue n'est pas sa surface favorite. D'autres joueurs prometteurs comme Benjamin Bonzi (53e), Quentin Halys (86e), Clara Burel (95e), Diane Parry (96e), ou encore le précoce Sean Cuenin qui va disputer le troisième tour des qualifications à 18 ans, sont très attendus par la Fédération française de tennis qui espère les voir éclore au grand jour. Pour relever la tête du tennis français.