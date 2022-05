Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, se met à l'heure de la quinzaine

Durant cette quinzaine sportive des Internationaux de France de tennis, Europe 1, partenaire de l’évènement, fait vivre la compétition en direct du stade mythique de la Porte d’Auteuil. Les auditeurs ont chaque jour rendez-vous avec Axel May, Jean-François Pérès et Cédric Chasseur pour des points toutes les heures sur la compétition, ainsi que lors des éditions de la mi-journée et du soir.

Europe Matin – Dimitri Pavlenko – 6h30-9h :

Lundi 23 mai, les auditeurs retrouveront Dimitri Pavlenko pour une matinale spéciale en direct de la compétition. À 6h10, Axel May s'entretiendra avec le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz.

Chaque matin, la journaliste Virginie Phulphin livrera son "édito sport" à 7h20. A 8h30, Europe 1 proposera le "journal de Roland-Garros" en compagnie d’Axel May et de Cédric Chasseur à 7h30 le week-end. L’occasion de revenir sur l’actualité sportive et sur les performances ou les déceptions de la veille avant de se projeter sur les matchs du jour.

Culture médias – Philippe Vandel – 9h-11h :

Philippe Vandel emmènera les auditeurs en direct de Roland-Garros vendredi 3 juin.

Bienfait pour vous – Mélanie Gomez et Julia Vignali – 11h-12h :

Lundi 30 mai, Mélanie Gomez et Julia Vignali aborderont les bienfaits du sport en direct de la compétition, avec Florian Patalagoïty, kinésithérapeute-ostéopathe pour les sportifs et docteur Thomas Mamou, médecin du sport.

Europe Midi – Romain Desarbres – 12h-13h :

Les auditeurs retrouveront Romain Desarbres en direct de Roland-Garros, du lundi 23 au vendredi 27 mai.

La France bouge – Elisabeth Assayag – 13h-14h :

Les 30 et 31 mai ainsi que le 2 juin, Elisabeth Assayag emmènera les auditeurs dans les coulisses du tournoi, pour trois émissions en direct consacrées à l’environnement économique du tennis.

Laure Baume, présidente de Moët Hennessy France, sera l’invitée de La France bouge lundi 30 mai. Elisabeth Assayag recevra mardi 31 mai Eric Babolat, PDG de Babolat et 5ème génération de l’entreprise, ainsi que Alexandre De Navailles, directeur général de Kedge Business School, jeudi 2 juin.

Europe Soir – Pierre de Vilno – 18h-20h :

Du 27 au 29 mai et du 3 au 5 juin, Pierre de Vilno prend les commandes d’Europe Soir pour six émissions en direct des Internationaux de France de tennis.

Service Pioline – Cédric Pioline – 19h40-20h :

Chaque soir, les auditeurs ont rendez-vous avec Cédric Pioline, consultant de la station, ancien numéro 1 français et ex-5e mondial, demi-finaliste à Roland-Garros en 1998 et double finaliste en Grand Chelem, pour un résumé des faits marquants de la journée mais aussi des anecdotes et les coulisses de la compétition.

Europe 1 Sport – Lionel Rosso – 20h-23h :

Lionel Rosso sera en direct de Roland-Garros du vendredi au dimanche entre 20h et 23h. Matchs en direct, débats sur le tennis, sur le football et autres sports seront au programme d’Europe 1 Sport durant cette quinzaine.

Ce dispositif se poursuit également le week-end :

C’est arrivé près de chez vous – Bérénice Bourgueil – 16h-18h :

Samedi 28 mai, Bérénice Bourgueil fera la part belle au tennis tout au long de son émission. L’association Le Chaînon manquant, qui récupère les invendus alimentaires de Roland-Garros et les redistribue à des associations ou des centres d’hébergements pour personnes en situation de précarité, sera mise en lumière. La joueuse professionnelle Alizé Cornet sera son invitée, à l’occasion de la sortie de son livre La Valse des jours chez Flammarion.

Musique – Stéphanie Loire – 16h-17h :

Dimanche 29 mai, Stéphanie Loire recevra à Roland-Garros la chanteuse Nolwenn Leroy.

CLAP ! – Laurie Cholewa – 14h-15h :

Samedi 4 juin, Laurie Cholewa sera en compagnie de l’aventurier, écrivain et réalisateur Nicolas Vanier, de l’acteur Eric Elmosnino et de la comédienne, romancière et réalisatrice Sylvie Testud.

Il n’y a pas qu’une vie dans la vie – Isabelle Morizet – 13h-14h :

Au cours d’un entretien d’une heure, Isabelle Morizet recevra dimanche 5 juin une personnalité du tennis.

La voix est livre – Nicolas Carreau – 14h-15h :

L’écrivain Bernard Werber sera l’invité de Nicolas Carreau, dimanche 5 juin en direct du studio Europe 1 de la Porte d’Auteuil.

Le club Europe 1 proposera à deux auditeurs de remporter deux places pour la finale simple dames du tournoi.

