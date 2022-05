EN IMAGES - Cinq temps forts de Jo-Wilfried Tsonga à Roland-Garros

Jeu, set et match pour Jo-Wilfried Tsonga. Le tennisman français, ex-numéro 5 mondial, prendra sa retraite sportive à l'issue de l'édition 2022 de Roland-Garros. Un tournoi qu'il n'a certes jamais remporté, mais où il a vécu quelques-unes de ses plus grandes émotions. À l'occasion de la fin de la carrière de l'un des meilleurs joueurs français de ces 15 dernières années, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, revient sur cinq de ses plus grands temps forts porte d'Auteuil.

26 mai 2009 : première victoire à Roland-Garros

Alors qu'il est déjà l'un des Français les mieux classés (9e mondial) et qu'il compte une finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie un an plus tôt, en 2009, Jo-Wilfried Tsonga n'a paradoxalement jamais remporté le moindre match dans le tableau principal de Roland-Garros. C'est chose faite le 26 mai, où à 24 ans, il élimine au premier tour son compatriote Julien Benneteau en quatre manches (6-4,3-6,6-3,6-4). Une édition où le Manceau se révèle (vraiment) au public français : il défie en huitièmes de finale le colosse argentin Juan-Martin del Potro, tête de série numéro 5, dans un match serré qu'il finit par perdre en quatre sets.

Jo-Wilfried Tsonga gagne son premier match à Roland-Garros face à Julien Benneteau.

Crédits : BERTRAND GUAY / AFP

5 juin 2012 : quart de finale homérique contre Novak Djokovic

Il s'agit de l'un des matches les plus mythiques de "Jo". Installé au 5e rang mondial, son plus haut classement en carrière, le Français se présente en quarts de finale de Roland-Garros en 2012 où l'attend celui qui occupait déjà la place de numéro un, Novak Djokovic. Pendant plus de quatre heures, les deux hommes se livrent une bataille d'anthologie sur le court central Philippe-Chatrier, devant un public bouillant. Le Manceau obtient au total quatre balles de match, qu'il ne réussit pas à convertir, avant de s'incliner dans la cinquième et dernière manche (6-1, 5-7, 5-7, 7-6, 6-1). Jo-Wilfried Tsonga n'attendra qu'un an supplémentaire pour connaître une première demi-finale dans le tournoi.

4 juin 2013 : Jo-Wilfried Tsonga surclasse Roger Federer

Une victoire de prestige fêtée avec sa célèbre "danse des pouces". Un an après sa désillusion en quarts de finale contre Novak Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga affronte cette fois la légende Roger Federer au même stade du tournoi. Sous le soleil parisien, le Français, tête de série numéro 6, fait parler sa puissance sur la terre battue pour museler les coups du Suisse, 3e mondial, et s'imposer en trois sets, en moins de deux heures de jeu. Un match maîtrisé de bout en bout qui permet au Manceau d'accéder pour la première fois aux demi-finales de Roland-Garros, à l'âge de 28 ans.

Jo-Wilfried Tsonga exécute sa célèbre "danse des pouces" sur le court Philippe-Chatrier après sa victoire contre Roger Federer.

Crédits : MIGUEL MEDINA / AFP

7 juin 2013 : première demi-finale manquée, la faute au manque de public ?

Premier demi-finaliste français depuis Gael Monfils en 2008, Jo-Wilfried Tsonga suscite l'enthousiasme du grand public qui voit en lui un potentiel successeur à Yannick Noah, dernier homme à avoir gagner le tournoi chez les Tricolores. Son adversaire, l'Espagnol David Ferrer qui est tête de série numéro 4, semble à sa portée, mais le Français déjoue totalement durant cette demi-finale. La faute au manque de soutien du public du court central, accuse-t-il au micro de Nelson Monfort à la sortie du court. Auparavant, un duel épique entre Novak Djokovic et Rafael Nadal venait de s'être terminé, et les gradins s'étaient à moitié vidés pour le Français. Le Manceau aura une seconde chance, deux ans plus tard.

Le Français est sèchement battu par l'Espagnol David Ferrer lors de sa première demi-finale porte d'Auteuil.

Crédits : MARTIN BUREAU / AFP

5 juin 2015 : Jo-Wilfried Tsonga prend un set mais s'incline face à son ami Stan Wawrinka

De retour en demi-finales, le Tricolore, redescendu à la 15e place mondiale, est fort d'un parcours prodigieux pendant lequel il élimine successivement le Tchèque Tomas Berdych (4e) en huitièmes et le Japonais Kei Nishikori (5e), dans un quart de finale à rebondissements. Le voici confronté à Stan Wawrinka (9e), l'un de ses meilleurs amis sur le circuit ATP. Les deux Francophones se disputent une place en finale de Roland-Garros sous une grosse chaleur, et c'est le Suisse, déjà titré en Grand Chelem, qui sort vainqueur de ce duel en quatre sets serrés. Il remportera le tournoi aux dépens de Novak Djokovic.

Stan Wawrinka s'impose face à Jo-Wilfried Tsonga en quatre sets et file en finale de Roland-Garros 2015.

Crédits : ELLA LING / BACKPAGE IMAGES LTD / DPPI VIA AFP

Le Français connait ensuite des éditions de Roland-Garros plus compliquées, où il ne parvient plus à dépasser le troisième tour. Classé 267e mondial cette semaine et invité par les organisateurs, Jo-Wilfried Tsonga doit affronter le Norvégien Casper Ruud, 8e à l'ATP, au premier tour de l'édition 2022. Il s'agira peut-être du dernier match de "Jo", qui aura à cœur de tout donner devant le public français.