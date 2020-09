Coronavirus : le protocole médical allégé en Ligue 1 et Ligue 2

La Ligue de football professionnel (FLP) a annoncé vendredi avoir allégé le protocole médical face au Covid-19 en L1 et L2 "en lien avec les pouvoirs publics", autorisant les matches tant que 20 joueurs sur 30 sont testés négatifs. Jusqu'alors les matches pouvaient être reportés à partir de quatre cas sur huit jours glissants dans le groupe professionnel.

Le nouveau protocole précise notamment "que les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs". Le Conseil d'administration de la LFP avait adopté mercredi ces aménagements au protocole médical à la suite des "demandes des clubs" et du "retour d'expérience des deux premières journées".

Le nouveau protocole entre en vigueur vendredi

"Ce nouveau protocole s'applique à partir de" vendredi, affirme la LFP, demandant "aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 leur liste de 30 joueurs". Cette saison, Marseille-Saint-Étienne a été reporté car plus de quatre joueurs de l'OM avait contracté le nouveau coronavirus. Le match Lens-Paris SG, comptant pour la 2e journée mais décalé au 10 septembre, était sous la menace de l'ancien protocole, car six joueurs parisiens ont contracté le virus.

"Il est hors de question de ne pas jouer. Si on ne joue pas les matches, on met en péril nos droits TV", explique à l'AFP un président de L1, sous couvert d'anonymat. "Les clubs ne mettront pas en danger les droits TV", poursuit-il, expliquant qu'il faut ménager le nouveau diffuseur, Mediapro, qui paie 1,25 milliard d'euros par saison. "Mediapro a perdu un mois avec ces reports et n'a pas pu diffuser les matches phares", insiste ce dirigeant. "Ils vont finir par s'énerver..."