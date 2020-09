EN DIRECT - Coronavirus : pas de vaccination généralisée avant mi-2021 selon l'OMS

EN DIRECT

En France, le coronavirus continue de s'étendre sur l'ensemble du territoire. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, plus de 7.000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures, et le nombre de réanimations progresse significativement pour le troisième jour de suite. Selon le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, 22 établissements scolaires étaient fermés en France, ainsi qu'une centaine de classes, en raison de cas avérés de Covid-19. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir En France, le nombre de patients en réanimation continue sa progression

22 établissements scolaires et une centaine de classes sont fermés en France

"Pas de vaccination généralisée avant mi-2021", avertit l'OMS

Le virus a fait près de 870.000 morts dans le monde

En France, le nombre de réanimations progresse

Plus de 7.000 nouveaux cas d'infection ont à nouveau été enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon Santé publique France (SpF), tandis que le nombre de patients en réanimation progresse significativement pour la 3e journée consécutive. 7.157 cas positifs ont ainsi été confirmés en 24 heures, selon le bilan quotidien publié par l'agence sanitaire publique. Le taux de positivité des tests (proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées) reprend sa progression, à 4,4% contre 4,3% mercredi.

55 nouvelles admissions en réanimation ont été comptabilisées au cours des dernières 24 heures, précise la DGS. Le nombre total de patients du Covid-19 hospitalisés en réanimation continue ainsi d'augmenter, avec 18 personnes supplémentaires portant le total à 464. Globalement stable autour de 400 personnes la semaine dernière, ce chiffre avait déjà augmenté de 15 personnes mardi, de 22 mercredi. Il est toutefois très loin du pic atteint le 8 avril, avec 7.148 patients hospitalisés pour Covid-19 accueillis en réanimation.

En 24 heures, 21 malades supplémentaires sont décédés en France, portant le total des décès à 30.706 depuis le début de l'épidémie, selon Santé publique France.

Une centaine de classes fermées depuis la rentrée

Invité vendredi de la matinale d'Europe 1, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a donné de premiers chiffres sur l'impact de l'épidémie sur le bon déroulement de la rentrée scolaire. "Il y a en métropole douze structures fermées aujourd'hui, à La Réunion nous en avons dix. En tout, ça fait 22", a-t-il annoncé, évoquant "une centaine" de classes fermées. Lisez notre article. "Ce n'est absolument pas généralisé", a-t-il néanmoins souligné, en marge d'un déplacement à Châlons-en-Champagne. "On ne peut pas dire qu'il y a de plus en plus d'école qui ferment. Il y a des endroits localisés - mais c'était tout à fait prévu - où l'on constate que des enfants et des personnels ont le virus", a fait valoir le chef du gouvernement.

Des solutions d'accueil pour les élèves ?

Pour les élèves privés d'école, des formalités d'accueil collectives pourraient être envisagées. "Mon objectif, pour l’année 2020-2021, c’est que les familles ne soient pas perturbées dans leur vie courante, et notamment le travail, par une quelconque fermeture", a également déclaré le ministre. Si les fermetures devaient s'accélérer, hors de question pour le gouvernement d’accorder en masse des arrêts de travail ou de recourir à l’activité partielle, le ministère mise sur des "solutions locales de garde". En clair : les collectivités locales devront ouvrir des structures en dehors de l’école pour garder les enfants suspectés ou les cas contacts. Retrouvez les détails dans notre article.

Le débat s'ouvre sur la légalité du port du masque généralisé en extérieur

La décision du tribunal administratif de Strasbourg fera-t-elle jurisprudence ? En retoquant l'arrêté préfectoral imposant le port du masque à l'extérieur dans treize communes du Bas-Rhin, de plus de 10.000 habitants, le juge administratif a ouvert le débat. L'avocat de l'association à l'origine des recours, Me Fabrice Di Vizio, espère que cette décision sera suivie d'autres similaires. Mais "ce n'est pas parce que c'est annulé à Strasbourg que cela sera annulé ailleurs", explique à Europe 1 Louis le Foyer de Costil, avocat en droit public. Plus d'informations dans cet article.

Le virus complique la rentrée du PSG, Mandanda quitte les Bleus

Après son magnifique parcours en Ligue des champions, le retour de vacances du club de la capitale est agité. Trois nouveaux joueurs du Paris SG ont été testés positifs au coronavirus, portant à six le nombre de contaminés au sein du club. "Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié", a annoncé jeudi soir le club de la capitale sur Twitter. Ils viennent s'ajouter aux trois déjà communiqués : Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes selon une information du journal L'Equipe, confirmée à l'AFP. L'identité des trois nouveaux joueurs testés positifs n'a pas été dévoilée mais, toujours selon L'Equipe, ce sont le capitaine Marquinhos, le gardien Keylor Navas et le buteur Mauro Icardi. Tous ont passé leurs vacances à Ibiza. Cette information accroît l'incertitude autour du maintien de Lens-PSG le 10 septembre.

Le gardien marseillais de l'équipe de France de football Steve Mandanda est quant à lui forfait pour le rassemblement dans le cadre de la Ligue des nations, après avoir été aussi testé positif. Par ailleurs, l'épidémie touche aussi le championnat de rugby. Lyon a enregistré un nouveau cas de contamination. Pas épargné par le virus, le Lou avait déjà révélé trois cas d'infection lors des douze derniers jours. Pour l'instant, le match contre le Racing 92 prévu samedi, pour le compte de la première journée de Top 14, n'est pas remis en cause. Mais de nouveaux tests doivent être effectués au sein du club.

"Pas de vaccination généralisée avant 2021", selon l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué vendredi ne pas s'attendre à une vaccination généralisée contre le Covid-19 avant mi-2021, alors que les préparatifs pour la distribution d'un vaccin s'accélèrent aux Etats-Unis. "Comme vous le savez, un nombre considérable de candidats sont maintenant entrés dans la phase 3 des essais. Nous en connaissons au moins 6 à 9 qui ont déjà parcouru un long chemin en termes de recherche", a déclaré une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, lors d'un point presse à Genève.

"Mais en termes de calendrier réaliste, nous ne nous attendons vraiment pas à voir une vaccination généralisée avant le milieu de l'année prochaine", a-t-elle ajouté.

La porte-parole a expliqué que la phrase 3 des essais cliniques, c'est-à-dire l'étape de tests massifs sur des volontaires, prenait du temps car les scientifiques doivent vérifier si le vaccin est efficace et sûr.

Près de 870.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 869.718 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11 heures. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 1.096 nouveaux morts, les États-Unis (1.029) et le Brésil (834).

Après les États-Unis (186.806 décès pour 6.151.101 cas recensés), les pays les plus touchés sont le Brésil avec 124.614 morts pour 4.041.638 cas, l'Inde avec 68.472 morts (3.936.747 cas), le Mexique avec 66.329 morts (616.894 cas), et le Royaume-Uni avec 41.527 morts (340.411 cas).

Dont au moins 7.000 professionnels de santé, selon Amnesty

Au moins 7.000 professionnels de la santé sont morts du Covid-19 dans le monde, le Mexique étant le pays le plus durement touché, selon un rapport d'Amnesty International (AI) publié jeudi. "Le fait que plus de 7.000 personnes meurent en essayant de sauver d'autres personnes constitue une crise d'une ampleur considérable", a déclaré Steve Cockburn, responsable du programme Justice sociale et économique d'Amnesty International, cité dans un communiqué.