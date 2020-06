"Tout le monde se prend au jeu" : les ventes de rollers explosent depuis le déconfinement

INTERVIEW

À l'instar des vélos, les rollers font partie des grands gagnants du déconfinement, et se vendent comme des petits pains. Depuis le 11 mai, leurs ventes sont ainsi en hausse de 250%, tandis que l'enseigne Décathlon assure en avoir écoulé 50.000 paires au mois de mai. Invité jeudi d'Europe 1, le champion du monde de la discipline Sylvain Behr, qui travaille également dans une boutique spécialisée de Lyon, confirme cet engouement. "Tout le monde se prend au jeu", témoigne-t-il.

Ce regain d'intérêt pour le roller est "complètement réel et présent, assure-t-il. On a une très forte augmentation des ventes dans le magasin", et ce pour tous les publics, "aussi bien les jeunes que les adultes".

"Pratique et facile d'utilisation"

Pour Sylvain Behr, cette augmentation des ventes peut notamment s'expliquer par "le coté pratique, car on n'a pas besoin d'accrocher un vélo en ville, on peut avoir sa paire un peu partout", mais aussi pour "le côté sensation et fun". Le roller présente aussi l'avantage d'être "pratique et facile d'utilisation". "Cela reste accessible à tout le monde", poursuit le champion du monde, invitant juste à s'y mettre "de la bonne manière et sans prendre trop de risques".

Quel type de rollers privilégier pour un premier achat ? "C'est en fonction de ce qu'on veut faire", explique Sylvain Behr. "Soit on veut remplacer les transports en commun, et on prendra un modèle un peu plus robuste, soit on cherche quelque chose de très loisir, auquel cas on va prendre des patins un peu plus léger".