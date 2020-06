EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation jeudi 4 juin

EN DIRECT

Deux jours après le début du déconfinement, la France reprend progressivement ses habitudes. Et cherche toujours à redresser son économie touchée par la crise du coronavirus. C'est la raison pour laquelle l'exécutif, incarné par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, réunit syndicats et patronat à l'Élysée, jeudi.

Côté sanitaire, la controverse se poursuit autour de l'hydroxychloroquine, alors que l'Organisation mondiale de la santé a décidé de reprendre les essais cliniques utilisant cette molécule. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Macron et Philippe réunissent syndicats et patronat à l'Élysée

L'hydroxychloroquine continue de faire parler d'elle alors que l'OMS a annoncé la reprise des essais cliniques

En France, plus de 29.000 personnes sont mortes du coronavirus

Plus de 380.000 personnes sont mortes dans le monde

Syndicats et patronat reçus à l'Élysée

Comment relever l'économie française, percutée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus et le confinement ? Emmanuel Macron et Edouard Philippe réunissent jeudi syndicats et patronat afin de trouver des solutions pour préserver l'emploi. Par ailleurs, Emmanuel Macron, qui a promis de se "réinventer", va intensifier ses consultations afin de "faire des propositions aux Français" entre le second tour des municipales le 28 juin et le 14 juillet, a indiqué l'Élysée.

La France va-t-elle réautoriser des essais avec de l'hydoxychloroquine ?

Alors que la prestigieuse revue médicale The Lancet a pris ses distances avec l'étude très critiquée qu'elle a publiée sur l'hydroxychloroquine, en reconnaissant dans un avertissement formel que "d'importantes questions" planaient à son sujet, l'OMS a annoncé reprendre les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine.

En France, pour le moment, pas de rétropédalage des autorités sanitaires qui ont elles aussi appelé à abandonner l'hydroxychloroquine. Le ministre de la Santé Olivier Véran a écrit à The Lancet pour demander à la revue "une relecture des données brutes telles qu'elles avaient été livrées" sur la molécule.

Consentement non-recueilli : Didier Raoult se défend

Le professeur Didier Raoult, fervent défenseur de l'usage de l'hydroxychloroquine, se retrouve épinglé par l'Agence nationale du médicament. Cette fois, ce n'est pas l'efficacité-même de son traitement contre le coronavirus, qui est pointée du doigt, mais les conditions dans lesquelles ses essais ont été effectués. Selon une information du Canard enchaîné, le parquet de Marseille a reçu un signalement remettant en cause le cadre légal de ses recherches. Les patients étaient "bien sûr" au courant du contenu du traitement, a-t-il répondu mercredi soir sur Europe 1.

Ligue 1 : des recours au Conseil d'État

C'est une journée importante pour le football français : le Conseil d'Etat examine jeudi des recours de Lyon, Amiens et Toulouse, clubs qui protestent contre l'arrêt forcé de la saison de Ligue 1, prononcé fin avril. Il s'agit d'un nouvel épisode après trois mois de grandes tensions dans le football français, qui s'est déchiré autour du sort du championnat hexagonal.

Plus de 29.000 morts en France, les réanimations en baisse

Le coronavirus a fait plus de 29.000 morts, selon le dernier bilan de la Direction générale de la santé publié mercredi soir. La hausse est de 81 morts dans les hôpitaux français, ce qui porte le total à 18.671 à l'hôpital et 10.350 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), dont le bilan de mardi sera réactualisé mardi 9 juin.

1.210 patients atteints du coronavirus sont hospitalisés en réanimation (contre 1.501 il y a une semaine), avec un solde négatif de 43 sorties en 24 heures. 13.514 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus (contre 15.680 il y a une semaine).

Plus de 380.000 morts dans le monde, le continent américain inquiète

La pandémie de coronavirus a fait au moins 382.016 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi soir. Plus de 6.440.940 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 2.768.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 106.696 décès pour 1.841.471 cas. Au moins 463.868 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 39.728 morts pour 279.856 cas, l'Italie avec 33.601 morts (233.836 cas), le Brésil avec 31.199 morts (555.383 cas), et la France avec 29.021 morts (188.674 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83.021 cas, dont 4.634 décès et 78.314 guérisons. La situation inquiète particulièrement au Brésil, qui frôle désormais les 30.000 morts. D'autres pays latino-américains continuent de voir une expansion de la maladie. Au Mexique, le bilan a franchi lundi le seuil des 10.000 morts alors même que le pays amorce lui aussi la reprise de son activité économique.