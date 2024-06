Salade fattouche, sauce yaourt de Sonia Ezgulian

Pour 6 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 5 minutes

Ingrédients

350 g de pain lavash (épiceries arméniennes) ou pita

300 g de tomates cerise

1 concombre

3 sucrines

3 pincées de sumac

12 cébettes

6 brins de menthe

250 g de yaourt type bulgare

2 c. à café de Crème de citrons confits à l’harissa Tava Hada Pilpeta*

(ou à défaut 3 pincées de piment d’Espelette)

1 filet d’huile d’olive

Fleur de sel

Coupez le pain lavash (ou la pita) en petits morceaux et faites-les colorer légèrement dans une poêle avec quelques gouttes d’huile d’olive. Mélangez très souvent pour que les morceaux de pains orientaux deviennent croustillants.

Epluchez le concombre en laissant un centimètre de pelure entre chaque bande et taillez-le en lamelles. Coupez les tomates en deux et émincez finement la moitié des cébettes. Coupez les feuilles de sucrine en trois, déchirez avec les doigts la moitié des feuilles de menthe. Mélangez le tout dans un grand saladier, assaisonnez de fleur de sel et de sumac.

Dans un bol, fouettez le yaourt avec un peu de sel et la crème de citrons confits à l’harissa. Versez la moitié de la sauce yaourt dans la salade fattouche, ajoutez les morceaux de pain croustillant et mélangez longuement. Dressez la salade fattouche dans un plat, arrosez avec le reste de la sauce yaourt. Disposez le reste des cébettes et des brins de menthe dans un verre et servez le tout sans tarder.

*un de mes condiments fétiches. Cette crème de citrons confits à l’harissa relève nombre de mes plats, les rillettes de poisson, les soupes froides, les houmous, etc.