Reconstruction de l'église de Saint-Omer : qui est le donateur d’un million d'euros pour reconstruire l'église ?

Il y a deux mois et demi, l'église d'un quartier de Saint-Omer était ravagée par un incendie criminel, plongeant les fidèles et la population dans la consternation. Le pyromane présumé, un récidiviste en la matière, avait été arrêté et incarcéré. Quelques jours après le sinistre, une cagnotte était mise en place par la fondation du patrimoine et des appels aux dons avaient été lancés pour aider au financement du chantier de reconstruction.

Plus de 135.000 euros ont déjà été récoltés sur un financement évalué à au moins de cinq millions d'euros. Une somme qui devrait bouger car un mécène s'est engagé à verser un million d'euros pour aider au chantier. Une généreuse personne dont le nom reste pour l'heure confidentiel, mais qui sera révélé ce vendredi soir au cours d'une cérémonie à Saint-Omer. Chez les paroissiens, on a hâte de découvrir qui sera le donateur.

Devant l’église désormais entièrement enveloppée d’un gigantesque échafaudage, Monique Cappelle, la gardienne s’interroge sur ce mystérieux mécène qui déboursera le million d’euros pour participer à la restauration. "Ah c’est vrai, je me demande de qui il peut bien s’agir ! Comme tout le monde…", relate-t-elle à Europe 1.

Un secret bien gardé

Depuis deux jours, les spéculations vont bon train parmi les fidèles de la paroisse ou les riverains. Le mystère est bien gardé constate Stéphane le plus proche voisin de l’église. "À la mairie ils ne veulent rien dire car c'est secret. On a bien quelques idées mais on peut se planter. Des gens qui ont de l'argent il y en a beaucoup en France et tout l'argent est le bienvenu", relate-t-il.

En l’occurrence l’argent d’un grand groupe français très engagé dans la défense du patrimoine religieux et qui s’est montré sensible à l’émotion populaire suscitée par l’incendie criminel qui a ravagé l’édifice. C’est le seul indice que nous livre le maire, François Decoster, qui salue cet engagement.

"C’est aussi un élément très intéressant sur la manière dont aujourd’hui on peut diversifier les financements en faveur de la restauration du patrimoine et cela dépasse la communauté catholique et je crois qu’il est très important que l’on ait des grands mécènes comme ce grand groupe français, qui viennent nous accompagner dans ces efforts", souligne-t-il. Le maire de Saint-Omer soutient l’idée de Rachida Dati de faire payer les touristes de Notre-Dame de Paris pour financer la rénovation du patrimoine en région.