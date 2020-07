Pour lutter contre le coronavirus au travail, "ouvrez les fenêtres et stoppez la clim !"

INTERVIEW

Éteignez votre ventilateur et ouvrez les fenêtres ! C'est le sens d'une circulaire publiée par la direction générale du travail, au lendemain du décret obligeant le port du masque dans les lieux publics clos. Alors que l'été bat son plein, sur fond de crainte d'une deuxième vague de coronavirus, privilégier "l'aération naturelle" pourrait faire son entrée dans la liste des gestes barrières pour éviter que des micro-gouttelettes contaminées ne volent trop loin, notamment dans les open-spaces.

"Éviter de disperser les virus potentiellement présents"

L'idée est "d'éviter de brasser de l'air pour éviter de disperser les virus potentiellement présents" dans une pièce, résume au micro d'Europe 1, mardi matin, Christine David, experte en prévention des risques biologiques à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). "Si vous soufflez de l'air sur le visage de quelqu'un, les virus vont être transportés au-delà d'un mètre, une personne qui respecterait les distances sanitaires pourra donc quand même inhaler le virus" et se faire contaminer, explique l'experte. Il faut donc éviter un soufflage d'air, même si la chaleur estivale pousse au contraire.

Ouvrir les fenêtres et éteindre la climatisation

Mais que l'on se rassure, la solution est toute simple pour pallier ce manque : ouvrir les fenêtres. Il faut d'ailleurs "les ouvrir au maximum et le plus souvent possible", préconise Christine David, notamment pour renouveler l'air régulièrement et évacuer de potentiels agents pathogènes. Et si les fenêtres se font rares, ce qui peut être notamment le cas dans les open-spaces, il faut alors "monter le débit d'air neuf de la climatisation le plus possible". Dernier conseil concernant ces "ventilations mécaniques", il ne faut pas qu'elles soufflent trop fort, au risque là aussi de transporter sur plusieurs mètres de potentiels virus présents dans l'air.