EN DIRECT - Coronavirus : les pays de l'UE adoptent un plan de relance historique

EN DIRECT

Après cinq jour d'âpres négociations, la fumée blanche a enfin émané de Bruxelles, tôt mardi matin : les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un plan historique pour relancer leurs économies après la crise du coronavirus. Pour la première fois, il prévoit une dette commune à tous les Etats de l'UE. Parallèlement, l'épidémie continue de progresser dans les Amériques tandis que les pays touchés par la "première vague", dont la France, restent prudents face au risque de reprise. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Un accord incluant une dette commune aux 27 pays de l'UE, a été approuvé

Emmanuel Macron a salué un "jour historique" pour l'Europe

La pandémie a fait au moins 606.605 morts dans le monde et sévit encore particulièrement dans les Amériques

En France, la SNCF a annoncé qu'elle expérimenterait la prise de température de ses passagers cet été

Un accord européen "historique" adopté au terme de cinq jours de sommet

Au terme d'un sommet marathon, les dirigeants européens sont parvenus, mardi à l'aube, à un accord sur le plan de relance qui doit permettre à leurs économies de rebondir face à l'épidémie. Fruit d'intenses tractations, le texte final revoit à la baisse la part de subventions dans le plan de relance, un geste en direction des pays dits "frugaux" - Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche rejoints par la Finlande. Le montant de ces subventions a été fixé à 390 milliards, contre les 500 milliards prévus au départ et défendus par Berlin et Paris au nom de la solidarité européenne envers les pays comme l'Italie et l'Espagne, les plus durement touchés par le virus.

Mais il est basé, pour la première fois, sur une dette commune des pays européens. "Deal!", a annoncé en anglais le Belge francophone Charles Michel, président du conseil européen, sur son compte Twitter. "Jour historique pour l'Europe!", a assuré dans la foulée le président Emmanuel Macron sur le même canal.

Jour historique pour l’Europe ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2020

La SNCF expérimentera la prise de température des passagers cet été

En France, la SNCF va expérimenter pendant l'été un dispositif de prise de température de clients du TGV, avant leur embarquement et sur la base du volontariat, dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Les premiers tests seront menés ce mardi à la Gare de Lyon, à Paris. Cinq "Bornes Santé" installées sur le quai, en amont des portes d'embarquement, permettront à certains voyageurs qui le souhaitent de mesurer leur température corporelle sans contact, à l'aide d'une caméra thermique. Aucun contrôle ne sera imposé et le dispositif sera purement expérimental. L'idée est de "vérifier en conditions réelles la fluidité d'embarquement d'un train TGV Inoui en cas de mise en place d'un contrôle de température", a expliqué la SNCF.

L'épidémie du Covid-19 a fait 25 morts depuis vendredi en France, portant le nombre total de décès à 30.177 depuis le début de la crise sanitaire. "La circulation du virus est en augmentation sur le territoire national. Celle-ci se traduit par une hausse du nombre de recours à SOS médecins, des passages aux urgences, du nombre de clusters et des hospitalisations", soulignait la Direction générale de la santé dans un communiqué, lundi soir, en qualifiant cette augmentation de "modérée". Depuis lundi, le port du masque est obligatoire dans la plupart des lieux clos face à une recrudescence du nombre de clusters sur le territoire. La liste précise des lieux concernés est à retrouver dans cet article.

Deux vaccins porteurs d'espoirs face à l'épidémie

Du côté de la course contre la montre pour trouver un vaccin sûr et efficace contre le Covid-19, deux projets, un britannique et un chinois, ont produit une réponse immunitaire importante, selon des résultats parus lundi dans la revue médicale britannique The Lancet. Le premier, réalisé par l'université d'Oxford en partenariat avec AstraZeneca, a généré "une forte réponse immunitaire" dans un essai sur plus de 1.000 patients, tandis que le second, soutenu par CanSino Biologics, a provoqué une forte réaction en termes d'anticorps dans un autre essai chez la plupart des quelque 500 participants.

Aucun des deux projets n'a enregistré d'effets indésirables graves, mais des essais sur un nombre de participants plus important doivent encore avoir lieu, avant d'envisager leur commercialisation. "Si notre vaccin s'avère efficace, c'est une option prometteuse, car ce type de vaccin peut être fabriqué facilement à grande échelle", a commenté Sarah Gilbert, chercheuse à l'université d'Oxford.

Invité d'Europe 1, lundi, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a toutefois appelé à faire "très attention" à ces annonces, se disant "extrêmement prudent" pour l'instant. Retrouvez son interview ici.

Plus de 600.000 morts dans le monde, le virus progresse dans les Amériques

Dans le monde, la pandémie a fait au moins 606.605 morts et plus de 14.528.490 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués, selon le dernier bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché, tant en nombre de morts (plus de 140.000) que de cas (plus de 3,8 millions). Pour le septième jour consécutif, plus de 60.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures ont été enregistrés sur le sol américain selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Le Brésil a de son côté dépassé le cap des 80.000 morts, après avoir enregistré lundi 632 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé. Le plus grand pays d'Amérique latine déplore au total 80.120 morts du Covid-19 et plus de 2,1 millions de cas confirmés de contamination avec 20.257 nouveaux cas en une journée. En Colombie, l'épidémie sera présente pendant encore "au moins un an", a estimé lundi le président Iván Duque, excluant dans l'immédiat toute levée du confinement en dépit de son impact négatif sur l'économie.