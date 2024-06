Pascal Praud et vous - Marion Maréchal, incident à l'Assemblée, débat des européennes... Les moments forts de la semaine du 27 mai

Les élections européennes approchent à grands pas, et les têtes de liste affûtent leurs punchlines dans cette dernière ligne droite. La semaine du 27 mai a été marquée par le débat d'Europe 1 et de CNews qui a rassemblé six d'entre elles, jeudi, lors d'une grande soirée spéciale. Un événement évoqué dans l'émission Pascal Praud et vous par les deux animateurs, Laurence Ferrari et Pierre de Vilno. Par ailleurs, Marion Maréchal a réagi, mardi en direct, à son interview polémique sur France Inter. (Re)découvrez les moments forts de l'émission ces derniers jours.

Lundi : si la loi sur l'aide à mourir n'est pas votée, une auditrice envisage de se suicider

C'est un témoignage particulièrement difficile qu'a apporté Céline, auditrice d'Europe 1. Atteinte de la sclérose en plaques, elle espère que le projet de loi sur l'aide à mourir ne sera pas rejeté par les députés. Auquel cas, elle a annoncé son intention de mettre fin à ses jours, si le texte n'aboutissait pas.

Mardi : Marion Maréchal réagit après le parallèle entre elle et Pétain fait sur France Inter

Mardi matin sur France Inter, la tête de liste Reconquête! aux élections européennes, Marion Maréchal a été interrogée par la journaliste Sonia Devillers qui lui a posé une question polémique. La candidate a souhaité réagir en direct dans l'émission, estimant que "tout cela était d'une bêtise crasse au-delà d'être absolument odieux".

Mercredi : "Notre avenir en France est terminé", s'attriste une auditrice de confession juive

Auréla, auditrice de l'émission et de confession de juive, a dénoncé au micro de Pascal Praud la montée de l'antisémitisme qu'elle perçoit dans la société, notamment après le drapeau palestinien brandi par un député LFI à l'Assemblée nationale. "Je pense que notre avenir en France est terminé, que l'avenir des Juifs (en France) est terminé", a-t-elle déclaré.

Jeudi : comment Laurence Ferrari et Pierre de Vilno se sont préparés avant le débat

Avant de présenter la soirée spéciale "Européennes 2024 : quelle France dans quelle Europe ?", jeudi soir, Laurence Ferrari et Pierre de Vilno ont relaté dans l'émission Pascal Praud et vouscomment ils s'étaient préparés à animer ce grand débat réunissant six principales têtes de liste sur Europe 1 et CNews.

Vendredi : "On a compris que l'union des droites était impossible", analyse Pierre de Vilno

Au lendemain du débat, Pierre de Vilno a partagé ses analyses de la soirée spéciale consacrée aux élections européennes, en revenant notamment sur les passes d'armes entre les candidats représentant des courants de droite. Selon lui, "on a compris que l'union des droites en France était impossible".

Bonus : un ramasseur de balles à Roland-Garros évoque les coulisses de sa mission

Lucas a 15 ans, et il a la chance d'être l'un des 280 ramasseurs de balles mobilisés pendant les trois semaines de compétition à Roland-Garros. Sur Europe 1, le jeune a évoqué les coulisses de sa mission, de son absence à l'école à son hébergement, en passant par son contact avec les stars du tennis.