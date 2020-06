Reprise de l'école le 22 juin : le casse-tête des directeurs d'école

Lors de son allocution sur la dernière étape du déconfinement, Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir que l'école serait à nouveau obligatoire dès lundi 22 juin. Jean Michel Blanquer a expliqué lundi sur Europe 1 que les mesures sanitaires seraient plus souples. "L'allègement fondamental est celui de la distanciation physique. On passe d'un système où on était à 4 m² par élève à un système beaucoup plus souple avec un mètre latéral entre chaque élève. Ceci nous permet de les accueillir tous", a affirmé le ministre.

Un mètre latéral de distance

Mais cette mesure reste difficile à mettre en place pour les directeurs d'école et les proviseurs de collège. Et pourrait empêcher les établissements d'accueillir l'ensemble des élèves. "Faire entrer une trentaine d'élèves dans une classe de 50m² avec ce mètre de distance est tout simplement impossible", confie ainsi une directrice d'école à Europe 1.

Lundi, des directeurs d'école et des proviseurs ont envoyé des mails aux parents pour leur dire que la rentrée n'aurait donc pas lieu le 22 juin, même avec le nouveau protocole sanitaire. Une "douche froide" pour Fabrice, papa d'une fille scolarisée en quatrième dans un collège de Sèvre, dans les Hauts-de-Seine. "Elle était très heureuse à l'idée de reprendre à partir du 22 juin", raconte Fabrice. Mais "un mail de la principale du collège dit qu'il n'y aura pas de rentrée pour les élèves à Sèvres pour les quatrièmes et les troisièmes."

"On joue au yo-yo émotionnel avec nos enfants"

Fabrice ne comprend pas ce revirement de situation. "On joue au yo-yo émotionnel avec nos enfants. On leur dit 'tu rentres à l'école' puis 'tu ne rentres plus à l'école'. Je trouve assez dingue que le gouvernement et l'Éducation nationale n'arrivent pas à accorder leurs violons", dénonce-t-il.

Le protocole sanitaire amendé devrait être annoncé mardi soir. Selon les derniers arbitrages, ce mètre de distance latéral pourrait disparaître pour les maternelles uniquement pour simplifier l'équation et la tâche des directeurs d'école.