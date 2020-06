EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation du 15 juin

EN DIRECT

"Retrouver pleinement la France." Dimanche soir, Emmanuel Macron a ouvert une nouvelle phase du déconfinement lors de son allocution face aux Français. Tout le territoire passe en zone verte demain, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, tandis que les cafés et restaurants pourront rouvrir en Île-de-France. Une liberté qui rejaillit également à l'étranger, puisque c'est à minuit que les frontières françaises l'Europe vont rouvrir. Sur le plan sanitaire, aucun nouveau bilan n'a été communiqué dimanche. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Le territoire français, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, passe en vert

Les cafés et restaurants rouvrent ce lundi en Île-de-France

Les écoles et collèges accueilleront tous les élèves à partir du 22 juin

Il n'y aura pas de hausses d'impôts pour financer les dépenses liées à la crise du Covid-19

Emmanuel Macron accélère le déconfinement

Emmanuel Macron a proclamé dimanche soir un quasi retour à la normale en France après trois mois bouleversés par l'épidémie de coronavirus. Toute la France, exceptées Mayotte et la Guyane, passe en vert dès ce lundi, les écoliers et les collégiens retrouveront tous le chemin des classes le 22 juin. Quant aux cafés et restaurants d'Île-de-France, ils peuvent désormais rouvrir, en respectant toutefois le protocole sanitaire en vigueur.

Mais le chef de l'État a également dessiné un "nouveau chemin" pour la suite, autour de l'écologie, la souveraineté économique, l'unité de la République et la déconcentration. Le président a aussi défendu pied à pied sa gestion de la crise, faisant fi des nombreuses critiques. "Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays", a-t-il lancé, tout en promettant de corriger "vite et fort" les "faiblesses" que l'épidémie a mises à nu. "Nous n’avons pas à rougir" du bilan de ces trois mois, a insisté le président : "Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions."

Pas de hausses d'impôts, visites autorisées en Ehpad... si vous avez raté cette allocution, les principales annonces sont dans cet article.

Les frontières françaises avec l'Europe rouvrent à minuit

À partir de minuit la France rouvre ses frontières à l'Europe avec un principe de réciprocité. Concrètement, chaque résident en provenance d'un pays de l'espace européen, qui a lui-même ouvert ses frontières à la France, pourra entrer sur le territoire, sans restriction. Mais ce nouveau pas vers un retour à la vie normale peut se transformer en un véritable casse-tête pour les globe-trotters, tant les restrictions et les conditions diffèrent d'un pays à l'autre. Europe 1 a donc rassemblé dans cet article toutes les informations connues à ce jour pays par pays pour vous permettre de préparer au mieux vos futurs périples sur le Vieux continent.

29.398 morts en France, le reflux se confirme jour après jour

D'après le dernier bilan publié samedi, le nombre total de décès du coronavirus s'élève à 29.398 en France depuis le début de l'épidémie. 871 personnes étaient toujours en réanimation samedi, soit 8 de moins par rapport à vendredi. Le prochain pointage doit être publié ce lundi, mais il ne prendra pas en compte les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux (10.384 selon le dernier pointage), qui seront actualisées mardi par Santé publique France.

Plus de 431.000 morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 431.193 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19h GMT. Plus de 7.848.160 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires, dont au moins 3.458.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 42.720 morts pour 850.514 cas, le Royaume-Uni avec 41.698 morts (295.889 cas), l'Italie avec 34.345 morts (236.989 cas), et la France avec 29.398 morts (193.616 cas, pas de nouveau bilan communiqué dimanche).