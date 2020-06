"Oui, le protocole sanitaire va être allégé dans les écoles" : les explications de Blanquer

INTERVIEW

Lors de son allocution dimanche, Emmanuel Macron a confirmé la rentrée des classes pour tous le 22 juin; mais dans quelles conditions cela se fera-t-il ? Invité d'Europe 1, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a confirmé l'allègement du protocole sanitaire et la fin de la règle des "4m2" entre chaque élève.

1 mètre latéral entre chaque élève

"Deux semaines c’est très important, chaque jour compte. Les enfants ont besoin d’aller à l’école", a rappelé le ministre. En conséquence, "oui, le protocole va être allégé", avec une nouvelle version présentée "dès demain" précise-t-il. Le principal changement sera "celui de la distanciation physique, qui contraignait à faire des petits groupes de 15 élèves. Désormais, il y a toujours une distanciation physique mais beaucoup moins contraignante, avec 1 mètre latéral entre les élèves", détaille Jean-Michel Blanquer.

Fin de la limitation à 15 élèves

"On passe ainsi de 4m2 autour de chaque élève à un système plus souple. Ceci nous permet d’accueillir tous les élèves" et donc de mettre fin à la limitation de 15 élèves par classe en primaire. Les mesures d'hygiène (gestes barrière, lavage des mains et gel hydroalcoolique), elles, sont maintenues.

Cet allègement entrera en vigueur lundi 22 juin, mais le protocole sera présenté officiellement demain mardi.