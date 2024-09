Neige artificielle, réfrigération... La Chine inaugure la plus grande piste de ski intérieure au monde

Faire du ski en combinaison par 30 degrés et dans une ville où l'altitude moyenne est d'environ… 4 mètres. Cette idée, pour le moins farfelue, est devenue une réalité à en Chine. La mégapole de Shanghai vient même d'inaugurer la plus grande piste de ski indoor de la planète. Et, en été, il vaut mieux ne pas craindre les grands écarts thermiques, car, à l'intérieur de ce complexe, baptisé "Shanghaï L*SNOW", le mercure descend jusqu'à -7 degrés grâce à un système de réfrigération fonctionnel tout au long de l'année.

© Hector RETAMAL / AFP

Ce gigantesque espace de 90.000m² (l'équivalent de 12 stades de football) est composé de télécabines, de télésièges, de quatre pistes de ski, alimentées par des canons à neige, et d'un petit train qui permet aux visiteurs d'en faire le tour. Un centre commercial, des restaurants et des hôtels, avec, pour certains, des suites donnant directement sur les pistes, ont également été ouverts. Pour que le décor paraisse plus vrai que nature, des chalets en carton-pâte sont érigés un peu partout dans le complexe. Coût total du projet : 2 milliards d'euros.

The Shanghai L+ Snow Indoor Skiing Theme Resort, which houses the world's largest indoor real-snow skiing facility, will officially open in Shanghai's Lin-gang Special Area on Sept 6, with ticket sales beginning on Aug 8. #ChinaTravelpic.twitter.com/otw8umx2St — China Daily (@ChinaDaily) August 9, 2024

L'industrie du ski en plein essor

Ce type d'installation n'a rien de nouveau en Chine, où l'on trouve plusieurs dizaines de stations de ski intérieures. Mais celle-ci se démarque par sa piste principale, certifiée par le Guiness Book des records comme la plus vaste au monde, devançant celles de Dubaï et d'Harbin, également en Chine.

Dans l'empire du milieu, les habitants sont de plus en plus friands de ce type de structure. La popularité grandissante des sports d'hiver a poussé le gouvernement à débloquer des fonds en faveur de l'industrie du ski, notamment depuis la tenue des Jeux olympiques d'hiver 2022 à Pékin. Une compétition particulièrement décriée à l'époque en raison d'un recours massif à la neige artificielle, un procédé très énergivore, peu en phase avec la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Selon le site Reporterre, qui cite l'association Mountain Wilderness, l'enneigement artificiel nécessite en moyenne 4.000 m³ d'eau pour un seul hectare.

Interrogé par France 2, Qiaolong Huan, spécialiste environnement, estime que le Shanghai L*SNOW pourrait consommer quatre fois plus d'énergie que la station de ski indoor de Dubaï, jusqu'alors la plus importante du monde. Et la démesure paraît sans limite puisque d'ici à 2025, un gigantesque parc aquatique doit également sortir de terre sur le toit du complexe, au-dessus des pistes.