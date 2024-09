Lyon: le portait de l'abbé Pierre dégradé sur la Fresque des Lyonnais

Le mot "Violeur" tagué en grandes lettres et de la peinture rouge barrant les yeux : le portrait de l'abbé Pierre peint sur la Fresque des Lyonnais a été dégradé à Lyon, a constaté lundi un journaliste de l'AFP.

La mairie de Lyon "prête à soutenir" le retrait du portrait

Le bandeau de peinture rouge sur le visage a été tracé samedi, et le mot en lettres majuscules noires, souligné d'une flèche dirigée vers l'abbé, a été écrit dans la nuit de dimanche à lundi. La Fresque des Lyonnais est un trompe-l'œil peint sur un immeuble des six étages représentant des Lyonnais célèbres, historiques et contemporains, ces derniers étant placés au rez-de-chaussée du bâtiment. Le portrait en pied d'Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, né à Lyon, côtoie notamment ceux du chef Paul Bocuse, de l'écrivain Frédéric Dard ou du réalisateur Bertrand Tavernier.

Depuis les révélations d'agressions sexuelles visant le religieux, la peinture de l'ancienne icône de la lutte contre le mal-logement était restée intacte, jusqu'aux dégradations de ce weekend. "La Ville de Lyon comprend l'impatience générée par les révélations concernant l'Abbé Pierre mais regrette la dégradation de la fresque", a-t-elle réagi lundi auprès de l'AFP.

Alors que de nombreuses villes ont déjà débaptisé des lieux nommés en hommage au fondateur d'Emmaüs, la question s'est posée pour la Fresque des Lyonnais, propriété privée de CitéCréation, une coopérative qui a réalisé plusieurs centaine de murs peints en France et dans le monde. La mairie de Lyon avait indiqué mi-septembre être "prête à soutenir le retrait de l'abbé Pierre de cette fresque", et avait appuyé "la proposition de CitéCréation de pose d'une affiche" visant à informer le public sur le processus en cours.

Selon une source proche du dossier, un comité citoyen doit se réunir "prochainement" pour discuter de cette question, sous responsabilité du propriétaire de l'immeuble et de CitéCréation. En France, quelque 150 voies ou lieux-dits sont nommés Abbé-Pierre ou Henri-Grouès, selon un décompte de l'AFP fait mi-septembre à partir de la base nationale des adresses.