A Paris, l'interdiction de consommation d'alcool, "bien respectée", pourrait être étendue

La stratégie est claire : prohiber la consommation d'alcool dans la rue pour s'assurer du respect des gestes barrières et ralentir la propagation du Covid-19. Depuis mardi, il est en effet interdit de boire rue de Buci, dans le 6e arrondissement de Paris, et place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement, entre 11h et 18h. Une mesure prise après la constatation d'attroupements à la faveur des beaux jours. Une mesure qui a été bien respectée "tout au long de la semaine", affirme au micro d'Europe 1 Laetitia Vallar porte-parole de la Préfecture de Police de Paris.

Une interdiction bien respectée

"Les policiers étaient évidemment présents sur le terrain pour veiller à sa bonne application, et il y a eu très peu de verbalisations." Mais quelques rues plus loin, des Parisiens profitaient vendredi soir des derniers rayons du soleil avant le couvre-feu, bière à la main. Rue Mouffetard par exemple, artère qui traverse la place de la Contrescarpe, Vincent et Arnaud se tiennent devant l'entrée d'un parking, gobelet à la main. "On a marché 150 mètres avec notre pinte." Les deux trentenaires auraient toutefois préféré une solution plus confortable.

Dispositif de police renforcé

À quelques centaines de mètres de là sur les bords de Seine, plusieurs groupes d'étudiants sirotaient une bière entre amis après les cours. S'ils sont dans leurs bon droit, d'autant que les petits groupes étaient très espacés sur les quais, ces étudiants sont surveillés par les forces de l'ordre. "Ce week-end, nous allons déployer 3.600 policiers et gendarmes dans tous les secteurs de la capitale, à la fois pour vérifier que l'interdiction de consommation d'alcool est respectée dans les secteurs concernés, mais aussi pour veiller au respect des règles sanitaires", affirme Laetitia Vallar. Une vigilance étendue à toute la capitale, alors que cette dernière pourrait connaître un confinement strict le week-end dès le 6 mars, comme l'a indiqué le Premier ministre Jean Castex jeudi, lors de sa conférence de presse.

"Nous serons présents sur tous les sites où des regroupements qui sont liés à de la consommation d'alcool pourraient avoir lieu", abonde la porte-parole de la Préfecture de Police de Paris. Et de prévenir qu'en fonction des "constatations qui seront effectuées durant le week-end", l'interdiction de consommation d'alcool pourrait être étendue à de nouvelles artères de la capitale.