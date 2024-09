L'Abbé Pierre accusé d'agressions sexuelles : dans les boutiques Emmaüs, c'est la sidération

REPORTAGE

Une figure française sur le point d'être détrônée. Mort en 2007, la mémoire de l’Abbé Pierre de plus en plus ternie par des accusations de violences sexuelles. Mi juillet, le fondateur d'Emmaüs était déjà mis en cause. Ce vendredi, 17 nouveaux témoignages l’accusent de violences sexuelles commises entre 1950 et 2000. Dans le sillage de ces révélations, la fondation Abbé Pierre a annoncé qu’elle changeait de nom, le mémorial de l’Abbé Pierre ferme.

Beaucoup de questions

Des faits qui laissent perplexes certains Français. Dans cette boutique Emmaüs Campus de Châtelet, Estelle a ses habitudes. Les révélations sorties, ce vendredi, la sidère… "Ça entache totalement l'image qu'on peut avoir de lui. C'est vraiment une figure emblématique dans notre société. Cela pose vraiment beaucoup de questions. Je trouve ça très triste", regrette-t-elle.

Mathilde est encore étudiante. Elle a grandi avec cette figure symbolique. Aujourd’hui tout a changé : "Si ça s'avère fondé, ces agressions sexuelles, ces viols, que ce soit sur un adulte ou un mineur, ce n'est pas pardonnable. C'est vrai que j'avais jusqu'à présent une très bonne image. L'Abbé Pierre, c'est quand-même quelqu'un qui a sauvé beaucoup de monde, beaucoup de sans abris, qui a participé à la création d'Emmaüs…", se désole l'étudiante.

Enfin Zeid, 55 ans, venu faire un don, se pose des questions sur ces témoignages sortis 17 ans après la mort de l’Abbé Pierre. "Tel que je le connais de la télévision, c'est quelqu'un qui a voué sa vie à aider les autres. Maintenant, on l'accuse de pratiques inacceptables. Pourquoi est-ce que les gens ont attendu la mort de ce personnage avant de l'accuser de ces méfaits ?", interroge-t-il. Hier, dans la soirée, la Conférence des évêques de France dit son "effroi" après ces nouvelles accusations et promet de coopérer avec la Justice.