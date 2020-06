"La liberté, le plaisir" : à Marseille, certains profitent déjà des Calanques

REPORTAGE

"On va nager, plonger, se faire bronzer." À l'instar des bars et des restaurants, les plages rouvrent ce mardi sur l'ensemble du territoire. Pour les Marseillais, cette phase 2 du déconfinement rime aussi avec la possibilité d'aller se balader et se baigner dans le parc national des Calanques. Mais le soleil et le mercure aidant, ils étaient nombreux à goûter à cette liberté avec quelques heures d'avance, dès lundi. "Ça faisait deux mois et demi qu'on attendait ça, on va se régaler", confirme au micro d'Europe 1 un randonneur.

"C'est une grande joie"

Une impatience partagée également par Simone, 86 ans, qui n'en pouvait plus d'attendre. "La liberté, le plaisir, les Calanques c'est ma vie, c'est une grande joie" s'exclame-t-elle. Un peu plus loin, Sébastien rentre de balade, lui aussi enchanté d'avoir entendu "les cigales, les oiseaux, le vent dans les arbres". Peu importe qu'il se soit octroyé cette liberté avant la date prévue. D'ailleurs, il ne semble pas très à cheval sur les règles, notamment en ce qui concerne la "plage dynamique" : "Je trouve ça très compliqué à respecter, ça fait deux mois qu'on est enfermé, un petit peu en cage, donc la plage ok, dynamique pourquoi pas, mais respecter [ces consignes] ? Jamais."

Une certaine souplesse dans les mesures

Une attitude qui ne semble pas heurter le directeur du parc, Didier Réault, qui fait preuve d'une certaine souplesse tant que les principales mesures sont tenues. "Si vous respectez la distanciation, on est assez intelligents pour se dire que ça se passe bien et qu’il n’y a pas de raison d’aller déloger celui qui a sa serviette à deux mètres de l’autre. C’est un conseil que nous donnons à l’ensemble de nos visiteurs." Des recommandations sanitaires qui sont tout de même obligatoires, surtout qu'il y a fort à parier que les visiteurs seront nombreux dans les prochains jours.