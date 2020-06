Déconfinement : le parc national des Calanques rouvre le 2 juin en "mode quiétude"

C'est une bonne nouvelle pour tous les amoureux de nature et les promeneurs qui vivent à proximité. Le parc national des Calanques qui borde Marseille, fermé par arrêté préfectoral en raison de la crise sanitaire du coronavirus, rouvrira mardi, ont annoncé ses gestionnaires.

Un retour dans le parc national...

"Dès le 2 juin, les nombreux amoureux des Calanques pourront faire leur retour tant attendu sur le territoire pour randonner, grimper, plonger ou tout simplement se ressourcer…", écrit dans un communiqué le parc national qui s'étend de Marseille à La Ciotat en passant par Cassis. "Ce retour dans les Calanques est également une bonne nouvelle pour de nombreuses petites structures dont les activités économiques dépendent de l’accès aux Calanques", poursuit-il appelant toutefois à renouer avec la nature "en mode quiétude".

... sans déranger les animaux...

En effet, des puffins, qui avaient pris l'habitude de nicher sur des archipels dans des zones de haute protection, s'étaient regroupés pendant le confinement sur l'eau, avait observé fin mars le président du parc Didier Réault. Deux rorquals avaient également été filmés par la direction départementale des territoires et de la mer dans les eaux du parc protégé. Le parc appelle donc les randonneurs à rester sur les sentiers autorisés, à être attentifs au bruit et à se tenir à distance de la faune sauvage pour ne pas stresser les animaux.

... et dans le respect des mesures sanitaires

Le parc souligne en outre que le respect des gestes barrières et de l’accès dynamique aux plages doivent être scrupuleusement observés. S’asseoir, s’allonger et les chiens sont interdits, tout comme les regroupements de plus de dix personnes. Le non-respect de ces dispositions pourra entraîner des verbalisations, prévient-il.