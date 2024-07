Jeux olympiques : face aux restrictions de circulation, les Parisiens tentent d'anticiper et de s'adapter

Depuis ce lundi 15 juillet, les autoroutes franciliennes sont au ralenti. En cause : l'entrée en vigueur des voies olympiques, et ce, sur 185 kilomètres. Celles-ci sont réservées aux voitures des athlètes et de leur délégation dans Paris, sur le périphérique et sur une partie des autoroutes franciliennes. Europe 1 s'est rendue porte Maillot où la circulation reste fluide ce lundi matin, notamment parce que les Parisiens ont anticipé et se sont adaptés.

"Aujourd'hui, je pars un peu plus tôt pour voir comment ça va rouler sur l'A4, puisque là aussi il y a une voie réservée et je l'utilise tous les matins. J'espère que ça ne va pas trop mettre plus de temps pour aller au travail", s'inquiète Clémence, qui doit faire plus d'une heure de route pour se rendre au travail. "Sur le périphérique, c'est pareil. Je ne comprends pas trop comment on va faire pour utiliser deux voies alors qu'il est déjà tout le temps bouché."

"Ils ont tout bloqué, c'est l'inquiétude"

Les usagers ont beaucoup d'interrogations sur d'éventuelles perturbations du trafic, en particulier sur le boulevard périphérique. Mais il y a également des voies et des zones réservées pour les Jeux olympiques dans le centre de Paris, ce qui complique grandement le travail de Laura. "En tant que livreur, c'est galère, on ne peut plus se garer. Hier, ils ont tout bloqué, on ne pouvait pas livrer, c'est l'inquiétude", souffle-t-elle.

Pour l'instant, la mesure sur le périphérique semble plutôt bien respectée. Très peu de voitures circulent sur la voie de gauche, celle réservée pour les JO, même si certains ne jouent pas toujours le jeu, constate Karim. "Je redescends de Roissy actuellement. Il y avait des gens qui jouaient le jeu, mais il y avait plein de petites fourgonnettes qui l'ont emprunté. Mais après, la mise en place est compréhensible, pas que pour les JO mais pourquoi pas à l'année pour le SAMU, les pompiers... Ce serait une bonne chose", avance-t-il.

Les conducteurs qui circulent sur les voies olympiques encourent jusqu'à 135 euros d'amende.