Frais d'hôpitaux des victimes du Covid : "Les plus petits revenus vont être acculés"

INTERVIEW

La facture peut se révéler salée pour les victimes du Covid-19. Sans mutuelle, les frais médicaux se chiffrent souvent à plusieurs milliers d'euros pour les patients ou familles de patients hospitalisés. "Jamais je n’aurais pensé avoir 7.000 euros à payer !", témoignait ainsi un chauffeur de bus, mercredi, au micro d'Europe 1. Sa mère touche une retraite de 560 euros mensuels, et il redoute qu'elle ne puisse pas s'acquitter de la facture. "Quand on a une complémentaire, c'est elle qui paye. Sinon, c'est au patient de le faire", confirme Féreuze Aziza, conseillère technique assurance maladie à France asso santé, invitée d'Europe 1 lundi.

"Ce sont les plus petits revenus qui vont être acculés"

Pour les personnes n'ayant pas les moyens de s'acquitter de factures parfois astronomiques, la seule solution est demander une aide financière exceptionnelle à la Caisse primaire d'assurance maladie. "Mais il y a des critères, ce sont des aides sociales. Et étant donné le montant des factures, la caisse d'Assurance maladie ne pourra pas inclure tous ces coûts dans son budget d'action sanitaire et sociale", précise Féreuze Aziza.

En France, on estime qu'environ 5% de la population n'est pas couverte par une complémentaire santé. Ce taux monte à 12% chez les personnes les plus modestes. "Ce sont les plus petits revenus qui vont être acculés par ces factures d'hôpital", souligne Féreuze Aziza.

Les impayés pourraient creuser le budget de l'AP-HP

Certaines maladies sont couvertes à 100% par l'Assurance maladie, mais le Covid-19 n'en fait pas partie. "En soit, on ne risque pas grand chose à ne pas régler ces factures, on ne va être jeté en prison", souligne Féreuze Aziza, qui ajoute : "Mais en recevant des courriers de relance de plus en plus fréquents, les personnes se sentent de plus en plus angoissées, finissent par emprunter à droite à gauche. Et creusent encore plus leurs difficultés."

Interrogé par Europe 1, le professeur Rémi Salomon, président de la Commission médicale d'établissement de l'AP-HP, craint que le coût de ces factures, trop lourdes pour que les ménages puissent s'en acquitter, se répercutent sur le budget de l'AP-HP. Il y a deux ans, les impayés de l’AP-HP s’élevaient à 68 millions d’euros.