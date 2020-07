EN DIRECT - Coronavirus : Trump "de plus en plus en colère" contre la Chine

EN DIRECT

En France, la pandémie du coronavirus a provoqué la mort de 29.843 personnes, selon un dernier bilan communiqués mardi soir, soit 30 de plus que lundi. Auditionnée par les députées, l'ex ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est défendue pendant plus de trois heures d'avoir manqué d'"anticipation" et de "réactivité". Mercredi, c'est au tour de Marisol Touraine et de Roselyne Bachelot d'être entendues à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, l'Union européenne rouvre mercredi ses frontières à 15 pays, dont la Chine sous condition, Etats-Unis exclus. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : La France compte 29.843 morts du coronavirus, dont 30 nouveaux décès depuis lundi

Après Agnès Buzyn, les ex ministres de la Santé Marisol Touraine et Roselyne Bachelot seront entendues mercredi par les députés

L'union rouvre ses frontières à 15 pays à partir de mercredi, dont la Chine sous condition, mais pas les Etats-Unis

Un virus de grippe porcine propice à une prochaine pandémie découvert en Chine

Après le Covid-19, une nouvelle pandémie nous guette-elle ? C'est ce que craignent des chercheurs chinois, qui ont publié une étude en début de semaine dans la revue scientifique américaine PNAS. Ce nouveau virus serait un descendant de la souche H1N1, qui avait déclenché une pandémie en 2009, tuant 280.000 personnes à travers le monde.

Ces chercheurs chinois ont effectué près de 30.000 prélèvements nasaux sur des porcs entre 2011 et 2018, répartis dans une dizaine de provinces du pays. A 179 reprises, ils ont détecté des virus de grippe porcine. Parmi eux, un virus, le G4EA H1N1, serait déjà passé à l'homme : ces chercheurs ont prouvé que 10% des personnes qui travaillent en contact avec ces porcs ont déjà été infectées. On vous explique tout ici.

L'UE rouvre ses frontières à 15 pays, dont la Chine sous condition, mais pas les Etats-Unis

Les pays de l'UE ont convenu de rouvrir les frontières de l'Union et de l'espace Schengen à partir de mercredi aux voyageurs d'une liste de 15 pays, qui comprend la Chine sous condition, mais qui exclut les Etats-Unis. Cette liste de pays dont la situation épidémiologique liée à la maladie Covid-19 est jugée suffisamment sûre pour la reprise des voyages, doit être actualisée toutes les deux semaines. Elle compte également l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay. On vous en dit plus dans cet article.

Dans quels pays les Français auront-ils le droit de voyager cet été ?

Mais du côté des Français, où peuvent-ils aller en dehors de l’Hexagone alors que débute la période des grandes vacances ? Pas très loin, car la réouverture des frontières n’est pas forcément réciproque. Par ailleurs, même si certains pays ont rouvert, le retour en France pourrait s’avérer problématique, avec un risque de quarantaine.

Plusieurs ex ministres de la Santé entendues par la commission d'enquête parlementaire

Agnès Buzyn aura à peine eu le temps de se remettre de sa déroute parisienne aux municipales. L’ancienne ministre de la Santé avait rendez-vous mardi avec les députés de la commission d’enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire déclenchée par le Covid-19. L'"anticipation" en France face à l'épidémie de coronavirus a été "sans commune mesure avec les autres pays européens" et "toujours en avance" par rapport aux alertes des organisations internationales, a-t-elle martelé, ajoutant : "Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas été réactifs."

Elle a aussi commencé à évoqué la gestion des masques qui ont tant manqué. Non, ce n’est pas elle qui a pris la décision de détruire les stocks de masques, a-t-elle souligné, ajoutant qu’elle avait passé une commande de masques FFP2 le 28 janvier. Plus de détails dans notre article ici.

Mercredi, c'est au tour des anciennes ministres Marisol Touraine et Roselyne Bachelot d'être entendues par les députés.

Airbus va supprimer "approximativement 15.000 postes" dans le monde

Le constructeur aérien Airbus va supprimer "approximativement 15.000 postes" dans le monde, dont environ 5.000 en France, d'ici à l'été 2021 pour faire face aux pertes économiques provoquées par la crise du Covid-19. Ce nombre représente 11% de ses effectifs à l'échelle mondiale. L'entreprise n'exclut pas des licenciements secs, afin de "redimensionner son activité dans l'aviation commerciale". Environ 5.100 postes seront supprimés en Allemagne, 5.000 en France, 1.700 au Royaume-Uni, 900 en Espagne et 1.300 sur les autres sites du groupe dans le monde, a précisé mardi soir l'avionneur européen dans un communiqué. Plus de détails ici.

29.843 morts en France depuis le début de l'épidémie

Le dernier bilan du ministère de la Santé, a fait état mardi soir de 30 nouveaux morts liés au Covid-19 dans les hôpitaux depuis lundi, portant le nombre total des décès à 29.843. En parallèle, le nombre de réanimations pour des cas de Covid-19 continue de baisser. Il s'établit à 602 cas, soit 17 de moins depuis lundi. Si le reflux épidémique se poursuit en France métropolitaine, en Guyane, la circulation reste "préoccupante", a rappelé la Direction générale de la santé.

Plus de 500.000 morts dans le monde, Trump "de plus en plus en colère" contre la Chine

La pandémie de coronavirus a fait au moins 506.818 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre. Plus de 10.372.230 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Parmi eux, 5.207.900 cas sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 126.512 décès pour plus de 2,5 millions de cas. Des chiffres qui ont mis Donald Trump en colère et l'ont donc poussé, comme souvent a tweeté, dans la nuit de mardi à mercredi : "Quand je regarde la pandémie répandre son horrible visage à travers le monde, y compris les dégâts qui ont été faits aux Etats-Unis, je deviens de plus en plus en colère contre la Chine"

Les pays les plus touchés sont ensuite le Brésil avec 58.314 morts pour plus de 1,3 millions de cas, le Royaume-Uni avec 43.370 morts, l'Italie avec 34.767 morts et la France avec 29.843 morts (200.667 cas).