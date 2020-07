La (très) lourde facture des malades du Covid sans mutuelle

Sans mutuelle, la facture envoyée par l'hôpital peut être particulièrement salée pour les victimes du Covid-19. Les frais médicaux se chiffrent souvent à plusieurs milliers d'euros pour les patients ou familles de victimes hospitalisées. Bien souvent, les impayés impactent directement les hôpitaux, qui se retrouvent avec d’énormes trous dans les caisses.

"Jamais je n’aurais pensé avoir 7.000 euros à payer !" Depuis l’ouverture de ce courrier, ce chauffeur de bus peine à réaliser ce qui lui arrive : son père est mort du coronavirus le 28 avril, et la famille doit régler les dix jours passés en réanimation. "Demander à ma mère de payer la facture avec sa petite retraite de 560 euros, maintenant qu’elle est seule, c’est compliqué", avoue-t-il.

Le Covid ne fait pas partie des maladies entièrement prises en charge

Du coté des Hôpitaux de Paris, on assure que ce cas est exceptionnel. Tout est mis en œuvre, nous dit-on, pour suspendre les factures des plus précaires, car sans mutuelle les soins les plus coûteux ne sont pas toujours les mieux couverts. "Que vous ayez ou non une mutuelle, certaines maladies sont prises en charge à 100%. Bizarrement, le Covid n'en faisait pas partie", explique à Europe 1 le professeur Rémi Salomon, président de la Commission médicale d'établissement de l'AP-HP. "Ces factures qui ne peuvent pas être payées, parce qu’elles sont trop coûteuses pour le budget de ces familles, se répercutent sur le budget de l’AP-HP."

De quoi encore creuser la dette des hôpitaux. Il y a deux ans, les impayés de l’AP-HP s’élevaient à 68 millions d’euros.