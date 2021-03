Fermé, le musée de Saint-Lô expose ses tableaux... dans les vitrines des commerçants

REPORTAGE

Malgré la crise du Covid-19 et la fermeture des lieux culturels, le musée de Saint-Lô, dans la Manche en Normandie, ne veut pas reléguer l'art aux oubliettes. Faute de pouvoir accueillir des visiteurs, l'établissement a mis en place une initiative étonnante : il a choisi de déconfiner ses productions en exposant ses principaux tableaux dans les vitrines des commerçants du centre-ville. Baptisée "Chefs d'œuvre en magasin pour un parcours artistique", l'opération se terminera à la fin du mois de mars. Europe 1 s'est rendu sur place pour y assister.

Des tableaux au milieu de la décoration des vitrines

Dans les rues de Saint-Lô, on retrouve Emmanuelle Siot, la directrice du musée. "On est rue du Maréchal Leclerc. Devant nous, nous avons 'Tunisie' par (le peintre) Sergio de Castro dans la boutique de Geneviève Lethu", décrit-elle. Face à elle, un tableau, où plutôt sa reproduction, accroché au milieu de la décoration classique de la boutique. D'habitude, Emmanuelle Siot assure les visites dans un autre contexte, au musée d'art et d'histoire de la ville. Mais cette fois-ci donc, la directrice invite à regarder vers un d'autres sites d'exposition, les vitrines.

Cette parenthèse culturelle au cœur de Saint-Lô pendant la fermeture des musées, les clients de Sylvette Dessoude ne la remarque pas toujours au premier coup d'œil. "Ils sont un petit peu surpris. Au départ, ils pensent que c'est une affiche publicitaire", sourit la professionnelle. "Puis, en regardant (l'œuvre) de plus près, ils voient que ça n'en est pas une." Pour elle, cela permet de sortir d'un seul "lien commercial" avec les clients. "Ça fait parler." Pour les clients, c'est aussi un moyen de "découvrir les œuvres", souligne Sylvette Dessoude.

"On espère toucher un nouveau public"

Au-delà des œuvres, c'est d'abord le musée qu'il s'agit tout simplement de faire connaître. "Les musées, ça peut être impressionnant quand on arrive devant la porte et que l'on n'a pas l'habitude. Là, vous les avez autour de vous quand vous allez chercher votre baguette de pain, chez l'opticien ou chercher vos chocolats. On espère toucher un nouveau public et avoir de nouvelles personnes qui viennent lorsqu'on rouvrira le musée", explique Emmanuelle Siot. Son musée est d'ailleurs prêt à rouvrir sitôt donné le feu vert des autorités. Les protocoles sont prêts.