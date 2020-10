Face au Covid-19, des vacances de la Toussaint loin des grands-parents

TÉMOIGNAGE

Les vacances de la Toussaint débutent vendredi soir pour des millions d'enfants en France. Des vacances que beaucoup d'entre eux passent habituellement avec leurs grands-parents. Mais le Covid-19 a fait irruption dans nos vies cette année, balayant les habitudes des plus jeunes qui ne veulent pas faire prendre de risques à leurs aînés. "On fait attention parce que mon père a peur qu'ils attrapent le Covid", explique l'un d'eux, au micro d'Europe 1, témoignant de la lourde responsabilité portée par les enfants.

"J'ai envie de les voir, mais…"

Si ces enfants sont désemparés, leurs grands-parents le sont tout autant, tristes de devoir se priver de ces moments de retrouvailles, bien qu'ils aient conscience des impératifs sanitaires. "J'ai envie de les voir, mais on est dans une situation d'urgence sanitaire", affirme Annie, grand-mère parisienne de six petits-enfants habitant dans le Var. Face au coronavirus, celle-ci a pris la décision de ne pas les accueillir cette année. "Je serais tuberculeuse et je voudrais les voir à tout prix alors je les ferais venir ? Eh bien non, ce serait pareil !" dit-elle.

"Dieu sait si j'ai envie de les voir, si mes petits-enfants me manquent, et si je suis heureuse de les avoir et qu'ils me le rendent bien", poursuit Annie. "Mais si c'est pour être inquiète, non ! Il faut que les relations soient sereines et affectueuses, et pas avec cette épée de Damoclès."

Alors que les formes les plus graves de coronavirus ont été observées majoritairement chez les patients âgés de plus de 65 ans, les personnes les plus âgées sont amenées à se protéger davantage. Dans son point épidémiologique hebdomadaire, jeudi, Santé publique France s'alarmait d'une "augmentation très préoccupante du nombre de cas chez les personnes âgées".