EN DIRECT - Coronavirus : le couvre-feu entre en vigueur ce soir à minuit

EN DIRECT

Dernière soirée de liberté pour les habitants d’Ile-de-France et de huit métropoles françaises placées en alerte maximale. Vendredi à minuit, le couvre-feu décrété par le gouvernement pour freiner l’épidémie de coronavirus entre en effet en vigueur dans ces territoires. Il sera dès lors interdit de circuler, sauf dérogations, entre 21 heures et six heures du matin. Une mesure radicale décidée face à la progression de la maladie, avec la détection de plus de 30.000 cas en 24 heures. De nombreux autres pays ont adopté des restrictions supplémentaires pour endiguer la pandémie. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir - Le couvre-feu entre en vigueur vendredi soir à minuit en Ile-de-France et dans huit métropoles - La maladie poursuit sa progression, avec plus de 30.000 cas détectés en 24 heures en France - De nombreux pays durcissent eux aussi les conditions sanitaires

Dernière soirée avant le couvre-feu

Paris et la grande couronne, comme huit autres métropoles en alerte maximale, s'apprêtent donc à vivre une dernière soirée de liberté avant l'entrée en vigueur des couvre-feux, à partir de vendredi minuit. Pour Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble ainsi que l'Île-de-France, soit 20 millions d'habitants, le gouvernement a décidé d'instaurer un couvre-feu dès samedi, 00H00, "pour une durée minimale de quatre semaines" voire "au-delà, si le Parlement le valide", le président Emmanuel Macron ayant évoqué la date du 1er décembre.

Le Premier ministre Jean Castex a expliqué qu'à partir de minuit dans la nuit de vendredi à samedi, ce sera "chacun chez soi de 21 heures à 6 heures" dans les zones concernées, à moins d'avoir en main une attestation dérogatoire pour aller par exemple au travail, à l'hôpital ou à la pharmacie, rendre visite à un proche en situation de dépendance ou sortir son animal de compagnie. L'attestation, comme pendant le confinement, sera obligatoire et disponible sur le site du gouvernement, faute de quoi les contrevenants s'exposeront à une amende de 135 euros.

Les restaurateurs et le monde la culture inquiets

Cette décision met en difficulté de nombreux professionnels, dans des secteurs tels que la restauration ou le monde de la culture. Dans ce dernier domaine, les acteurs ont œuvre toute la journée pour obtenir un assouplissement du couvre-feu après 21 heures. Un assouplissement auquel s'est montrée favorable la ministre de la Culture Roselyne Bachelot dans un entretien au Parisien daté de vendredi.

Sur Europe 1 vendredi matin, le rappeur Akhenaton a dénoncé des mesures qui "stigmatisent les plus jeunes" :

Les restaurateurs sont eux aussi extrêmement inquiets. Déjà frappés par des conditions sanitaires durcies au fil des semaines, les voilà contraints de s'adapter au couvre-feu, avec des clients qui devront être rentrés chez eux à 21 heures. Repas à emporter, premier service à 18 heures, carte revisitées, chacun tente de trouver une solution pour maintenir un minimum d'activité. Ecoutez notre reportage ici.

Plus de 30.000 cas détectés en 24 heures

Les indicateurs du Covid-19 se sont encore aggravés jeudi avec plus de 30.000 nouveaux cas de contamination en 24 heures, un nombre record, et des admissions quotidiennes en réanimation qui continuent d'augmenter, selon les chiffres de Santé publique France. Le cap des 20.000 cas ne remontait qu'au 9 octobre.

Le bond du nombre de contaminations s'accompagne d'une hausse continue du taux de positivité des tests (la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées), ainsi que des nouvelles admissions dans les services de réanimation des hôpitaux ces derniers jours : 171 patients lundi, 226 mardi, 193 mercredi et 219 jeudi, selon la base de données de SpF.

Situation préoccupante et nouvelles restrictions en Europe

L'évolution de la pandémie en Europe est "très préoccupante", sans être similaire à mars-avril, a averti la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des niveaux de mortalité "quatre à cinq fois supérieurs à ceux d'avril" pourraient survenir "d'ici janvier", si des "stratégies prolongées d'assouplissement" des restrictions étaient menées, prévient l'OMS.

Alors la commissaire européenne à la Santé a appelé les vingt-sept à "faire le nécessaire" pour "éviter un confinement généralisé", au moment où le rebond de la pandémie les conduit à durcir leurs mesures. La prochaine session du Parlement européen, du 19 au 22 octobre, se tiendra par visioconférence et non à Strasbourg, où les eurodéputés n'ont plus mis les pieds depuis sept mois. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a quitté le sommet des dirigeants européens qui venait juste de commencer à Bruxelles pour se mettre en quarantaine après un cas de Covid-19 dans son équipe.

En conséquence, les neuf millions d'habitants de Londres et de sept autres zones en Angleterre ne pourront plus rencontrer amis et famille à l'intérieur (chez eux ou dans les pubs et restaurants) dès samedi. Ils peuvent toutefois se réunir à l'extérieur uniquement et par groupe de six personnes maximum, enfants inclus.

Plus de 1,09 million de morts

La pandémie a fait plus de 1,09 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP jeudi. Quelque 38,57 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 26,6 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (217.745), devant le Brésil (152.460), l'Inde (111.266), le Mexique (84.898) et le Royaume-Uni (43.155). L'Argentine a franchi jeudi la barre des 25.000 morts du Covid-19, pour près de 950.000 contaminations, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.