Vacances de la Toussaint avec les grands-parents : quelles sont les précautions incontournables ?

Les contaminations sont toujours très élevées sur tout le territoire, avec 8.505 nouveaux cas de Covid-19 détectés entre dimanche et lundi, et un taux de positivité des tests qui grimpe à 11,8%. Avec les vacances de la Toussaint qui approchent, certains parents hésitent encore à confier leurs enfants aux grands-parents. Pour essayer d’y voir plus clair, Europe 1 a interrogé des spécialistes du coronavirus. Pour la majorité d’entre eux, il ne faut clairement pas que ces vacances tournent à la psychose permanente. Mais certaines règles ne doivent pas être oubliées pour autant.

Il faudra d’abord privilégier les activités de plein air, telles que les balades, le vélo ou le sport en extérieur, et éviter le plus possible les spectacles en lieu clos, explique Christine Rouzioux, virologue à l’hôpital Necker. Cette doctoresse recommande également une grande vigilance dans les gestes du quotidien. "Le port du masque est recommandé dans les trains et en voiture, surtout si l’on doit y passer plusieurs heures. Il ne faut pas oublier de se laver les mains si l’on va jouer aux cartes, par exemple, ou bien si l’on va dessiner et se passer des stylos… que l’on évitera de se mettre dans la bouche !", énumère-elle. "Et pas trop de câlins non plus !"

Port du masque en permanence pour les grands-parents

Christine Rouzioux conseille aussi d’éviter le plus possible de voir d’autres personnes pendant ces vacances, et de prendre les repas à des moments différents : un service pour les petits-enfants, un autre pour les grands-parents.

Et les tests ? Faut-il justement tester les enfants avant leur départ ? Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l’hôpital de Créteil, distingue deux cas de figure. "Ça n’a strictement aucun intérêt pour les plus petits. En revanche, pour les plus grands, la question peut être soulevée s’ils ont eu des comportements plus a risques, parce qu’ils étaient avec des copains sans masque ou parce qu’ils ont participé à des soirées", pointe-t-il.

Mais la plus grande précaution repose surtout sur les épaules des grands-parents. Les spécialistes sont catégoriques : ils devront porter le masque en permanence afin de se protéger eux-mêmes.