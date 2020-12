EN DIRECT - Coronavirus : le variant britannique gagne de nouveaux pays

EN DIRECT

Si de vastes campagnes de vaccination ont débuté dans plusieurs pays, le nouveau variant du coronavirus, découvert récemment en Grande-Bretagne, suscite l’inquiétude, de par sa plus grande contagiosité. Ce variant, dit "B.1.1.7", a été détecté mardi dans de nouveaux pays, dont les Etats-Unis et le Chili. Il est déjà présent en France, où la situation reste inquiétante. Quelques heures après un conseil de défense, le ministre de la Santé a fermé la porte à un nouveau reconfinement, même local, et évoqué un durcissement du couvre-feu. La décision sera prise tout début janvier, après une concertation avec les élus locaux. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Le variant britannique a été détecté dans de nouveaux pays, dont les Etats-Unis - En France, le gouvernement se refuse à évoquer un nouveau confinement et penche pour un durcissement local du couvre-feu - Le Conseil scientifique a prévenu qu’une "reprise incontrôlée" de l’épidémie était "probable"

Le variant britannique détecté dans de nouveaux pays

Le premier cas d'infection par le variant britannique a été détecté mardi aux Etats-Unis, pays qui compte le plus grand nombre de décès liés au Covid-19 depuis le début de cette pandémie il y a un an, qui a fait plus de 1,78 million de victimes dans le monde. Le patient porteur du variant B.1.1.7. est un homme dans la vingtaine vivant au Colorado, n'ayant pas voyagé et se trouvant en isolement dans le comté d'Elbert près de Denver selon le gouverneur Jared Polis.

L'épidémie flambe à nouveau depuis l'identification du variant du Sars-CoV-2 jusqu'à 74% plus contagieux, selon une étude. Il a été repéré dans des pays de plus en plus nombreux et sur plusieurs continents, le premier cas confirmé en Amérique latine ayant été annoncé mardi au Chili. La mutation a été retrouvée dans plusieurs pays, comme le Portugal, la France, ou encore la Jordanie et la Corée du Sud. En Allemagne, les autorités sanitaires ont indiqué mardi qu'elle était présente dans le nord du pays dès le mois de novembre.

Vers une "reprise incontrôlée" en France ?

En France, la circulation du virus se maintient à un niveau élevé. 64.078 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan publié mardi soir. Le nombre de patients hospitalisés s'élève à 24.776 sur le territoire, 98 de plus que la veille. Les réanimations, elles sont en très légère baisse par rapport à lundi.

Une "reprise incontrôlée de l'épidémie" de Covid-19 en janvier est "probable", à cause du "surcroît de contaminations" provoqué par les fêtes de fin d'année, avertit dans son dernier avis le Conseil scientifique qui guide le gouvernement.

Pas de reconfinement, un durcissement du couvre-feu privilégié

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi soir qu'un couvre-feu avancé à 18 heures, au lieu de 20 heures, était envisagé à partir du 2 janvier là où "la situation est plus problématique" : le Grand Est de la France, la Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le département des Alpes-Maritimes. Il a cependant exclu un nouveau confinement, local ou généralisé.

Par ailleurs, la campagne de vaccination connaît des débuts extrêmement timides dans le pays, avec seulement 138 personnes vaccinées en trois jours. L’Allemagne, avec certes 24 heures supplémentaires, affiche elle un bilan de plus de 41.000 personnes vaccinées.

Les laboratoires BioNTech et Pfizer ont confirmé mardi la livraison de 300 millions de doses de leur vaccin contre le Covid-19 à l'Union européenne, où la campagne de vaccination avait commencé durant le week-end. Les lots destinés aux 27 pays de l'UE sont produits dans une usine belge, qui pourrait prochainement recevoir le renfort d'une autre unité de production en Allemagne.

Aux Etats-Unis, Biden dénonce les retards du plan Trump sur les vaccins

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden a déploré mardi les retards dans la distribution des vaccins anti-Covid aux Etats-Unis. "Le plan du gouvernement Trump pour la distribution des vaccins est très en retard", a-t-il déclaré, en promettant : "Je vais remuer ciel et terre." Il a renouvelé sa promesse de 100 millions de doses administrées au cours des 100 premiers jours de son mandat.

Environ 2,1 millions de personnes ont reçu une première injection de l'un des deux vaccins autorisés (Pfizer/BioNTech et Moderna), selon les dernières données des Centres de contrôle et de prévention des maladies, loin de l'objectif affiché par l'administration Trump, qui avait promis que 20 millions de personnes seraient vaccinées d'ici la fin de l'année.

L'Amérique latine recense 500.000 morts

L'Amérique latine et les Caraïbes sont la deuxième région dans le monde à déplorer un demi-million de morts du Covid-19, une dizaine de jours après l'Europe, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités sanitaires mardi à 22H00 GMT. Les 29 pays de la région totalisent au moins 500.818 décès (pour 15,3 millions de cas déclarés), derrière l'Europe (559.334) et devant les Etats-Unis/Canada (352.478) ainsi que l'Asie (217.224).

Au niveau mondial, le Covid-19 a fait plus de 1,7 million de morts et plus de 80 millions de personnes ont été contaminées depuis le début de l'épidémie il y a un an,