Couvre-feu : trafic du métro parisien réduit la nuit du Réveillon

Le métro parisien circulera de manière très limitée dans la soirée du jeudi 31 décembre, avec une moitié des lignes ouvertes en raison du couvre-feu lié au Covid-19, a annoncé mercredi la préfecture de police (PP) de Paris. Pour faire respecter le couvre-feu, "le préfet de police a demandé à la RATP de réduire très sensiblement son offre de transports publics tout en assurant une offre minimale pour les personnes ayant un motif pour se déplacer, en particulier ceux qui travaillent", indique la PP dans un communiqué.

Le couvre-feu reste en vigueur

En conséquences, seule la moitié (les lignes 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13 et 14) des 16 lignes du métro "fonctionneront à compter de 21h et jusqu'à la fin de service entre minuit et 1h, avec des fréquences réduites, et desserviront un nombre limité de stations", précise-t-elle. Cette mesure sera complétée par des contrôles renforcés, notamment sur les principaux axes routiers, souligne la PP.

Les RER, trains de banlieue, tram et autobus fonctionneront eux selon les horaires habituels des soirs de couvre-feu. Le couvre-feu restant en vigueur de 20h à 06h lors de la soirée du réveillon, "tout rassemblement de personnes sera donc interdit et les motifs de sortie strictement limités et soumis à la détention d'une attestation", rappelle la PP.