EN DIRECT - Coronavirus : l'Espagne dépasse les 500.000 cas

L’Espagne dépasse les 500.000 cas

Ce sont des barres symboliques qui sont régulièrement franchies et qui permettent de montrer que l’épidémie de coronavirus poursuit sa progression. L'Espagne, pays européen parmi les plus touchés par la pandémie de coronavirus, a ainsi dépassé la barre des 500.000 cas diagnostiqués, selon le dernier bilan publié lundi d'après le bilan du ministère de la Santé. Depuis le début de la pandémie, le pays de 47 millions d'habitants a recensé 525.549 cas, ce qui représente, rapporté à sa population, une proportion environ deux fois plus importante que celle de la France ou de l'Italie, d'après un calcul de l'AFP à partir de sources officielles.

Ces deux dernières semaines, le pays a détecté en moyenne 7 à 8.000 cas par jour dont environ le tiers dans la région de la capitale Madrid, épicentre de l'épidémie comme au printemps.

Circulation toujours active en France, inquiétude pour les écoles

En France aussi, la circulation du virus reste toujours active. Plus de 4.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés en France au cours des dernières 24 heures, selon les données de la direction générale de la Santé (DGS) lundi. Ce chiffre est en retrait par rapport aux trois jours précédents, où les nouveaux cas s'étaient élevés entre 7.000 et près de 9.000. Le taux de positivité (part des cas positifs, au sein de l'ensemble des personnes testées sur 7 jours) continue parallèlement d'augmenter : il a atteint 5,1% lundi, contre 4,9% dimanche. Vingt-cinq nouveaux décès ont été enregistrés dans les hôpitaux, portant le total à 20.250.

Signe que la situation devient préoccupante, les hôpitaux approchent à nouveau de leur niveau de saturation. C'est surtout vrai à Marseille, où le virus circule actiement. A l'hôpital Nord, quasiement tous les lits de rénaimation sont occupés. Et les professionnels s'attendent à une aggravation. Ecoutez notre reportage ici.

Ce sont aussi et surtout dans les écoles que la situation inquiète. Lundi soir, 28 établissements scolaires ainsi que 262 classes étaient fermés en France en raison de cas de Covid-19, a indiqué lundi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer sur BFM-TV. En fin de semaine, on dénombrait 22 établissements fermés sur un peu plus de 60.000 en France, et une centaine de classes. "C'est le genre de choses que nous attendions", "c'est le corollaire indispensable de la prudence que nous avons", a commenté le ministre, ajoutant que le chiffre serait "probablement plus élevé au cours des prochains temps".

Inquiétude aussi dans les Ehpad. Les professionnels redoutent l'arrivée de l'automne et des infections saisonnières, qui risquent de compliquer la lutte contre le coronavirus dans leur établissement. Retrouvez notre enquête ici.

Mbappé positif, Roland-Garros perd la numéro un mondiale

Après avoir déjà déclaré forfait pour l'US Open à cause de l'épidémie, la numéro un mondiale du tennis, l’Australie Ashleigh Barty, qui avait remporté Roland Garros l'an dernier, a renoncé à se rendre à Paris, évoquant "les risques sanitaires", alors qu'un net rebond du nombre de cas de coronavirus est constaté en France ces derniers jours. Reporté à l'automne en raison de la pandémie, Roland-Garros doit démarrer le 27 septembre avec une voilure réduite, un public masqué, et des joueurs cantonnés dans deux hôtels des environs et soumis régulièrement à des tests.

Du côté du football, la star de l'équipe de France Kylian Mbappé, testé positif au Covid-19, a dû déclarer forfait pour le match à huis-clos contre la Croatie prévu mardi soir à Saint-Denis, près de Paris. Ses coéquipiers Paul Pogba et Houssem Aouar, qui avaient contracté le virus fin août, ont également raté leur convocation au sein de l'équipe championne du monde.

Eclaircie tout de même pour les amoureux du sport : les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo compte bien maintenir la compétition en 2021. Malgré les incertitudes, un haut responsable du Comité international olympique a affirmé lundi que les Jeux de Tokyo, reportés à 2021, se dérouleraient bien l'an prochain "avec ou sans" coronavirus. "Ce seront les Jeux qui auront vaincu le Covid, la lumière au bout du tunnel", a affirmé à l'AFP le président du comité de coordination du CIO pour les JO-2020, John Coates.

L’inde deuxième pays le plus touché, plus de 890.000 morts dans le monde

L'Inde est devenue lundi le deuxième pays du monde après les États-Unis recensant le plus grand nombre de cas de Covid-19 et dépasse le Brésil. Deuxième pays le plus peuplé de la planète avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est durement frappée par la pandémie qui a fait plus de 880.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un comptage établi par l'AFP à partir de données officielles. Lundi, l'Inde totalise 4,2 millions d'infections depuis le début de la crise, le Brésil 4,14 millions et les Etats-Unis 6,29 millions.

Pour les décès, elle arrive avec 71.642 morts derrière les États-Unis (189.618) et le Brésil (126.960) parmi les trois pays les plus endeuillés au monde par le virus. Mais beaucoup d'experts estiment les chiffres réels plus élevés en Inde, arguant que les tests sont insuffisants et que nombre de décès ne sont pas enregistrés.