EN DIRECT - Coronavirus : vers un couvre-feu étendu dans 10 départements ?

Les signaux sont toujours au rouge sur le front du coronavirus. Vendredi, 20.000 nouveaux cas ont été recensés en France par les autorités de santé. Santé publique France s'inquiète d'un possible rebond de l'épidémie. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, est toujours en hausse (6% contre 5,7% jeudi). Pour lutter contre les contaminations, le gouvernement veut accélérer la campagne vaccinale et s’apprête à étendre le couvre-feu.

Les informations à retenir 20.000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en France vendredi

Le couvre-feu pourrait passer à 18 heures dans dix départements

Le vaccin Moderna a été autorisé vendredi par la Haute Autorité de Santé

La plupart des patients auraient encore au moins un symptôme six mois après, selon une étude

Les Etats-Unis enregistrent un nouveau record de contaminations

A l'approche du Nouvel an chinois, la Chine renforce les restrictions

Le couvre-feu étendu à dix départements ?

Des décisions doivent être prises d’ici dimanche sur l'extension possible à dix nouveaux départements du couvre-feu dès 18 heures, déjà en vigueur dans quinze autres depuis une semaine, principalement dans l'est de la France. A Strasbourg, la préfecture du Bas-Rhin a pris les devants en annonçant vendredi matin que le département passerait en couvre-feu à 18 heures dès dimanche. A l’inverse, dans les Bouches-du-Rhône, de la mairie de Marseille au président de la région PACA, les élus locaux se sont vigoureusement opposés à cette perspective.

Par ailleurs, sans prononcer le mot de "reconfinement", et tout en prévenant que les écoles ne devaient fermer qu'en cas de situation "gravissime", le Premier ministre Jean Castex n'a pas exclu jeudi d'aller encore plus loin et de prendre des "mesures nationales supplémentaires".

Environ 20.000 contaminations par jour

Depuis mardi, le nombre de cas positifs tourne autour de 20.000 par jour et l'agence Santé publique France a relevé une "nette augmentation du nombre de cas confirmés" durant la semaine du 28 décembre (96.743 cas, +17%). C'est "peut-être le début des conséquences des rassemblements de fin d'année", mais il faudra voir si cette tendance se confirme et si le nombre de patients hospitalisés augmente à son tour, ce qui est "probable", ont expliqué les responsables de l'agence sanitaire. Pour eux, les deux prochaines semaines seront "déterminantes".

Le vaccin Moderna autorisé en France

Le vaccin développé par Moderna "peut être utilisé chez les personnes de 18 ans et plus, y compris les plus âgées du fait de son efficacité et de son profil de tolérance globalement satisfaisant", a estimé vendredi la Haute autorité de santé (HAS). Ce vaccin, qui a reçu mercredi l'autorisation de commercialisation de l'Union européenne, devient ainsi le deuxième à pouvoir être utilisé en France après celui de Pfizer-BioNTech, qui avait eu le feu vert de la HAS le 24 décembre.

Comme le vaccin Pfizer- BioNTech, celui de Moderna repose sur l'administration de deux doses. Les premières livraisons du vaccin Moderna "devraient se faire dans les jours qui viennent", au plus tard "deuxième quinzaine de janvier", a assuré vendredi matin sur BFMTV le Pr Alain Fischer, le "Monsieur vaccins" nommé par le gouvernement.

Une répartition des vaccins à l’échelle européenne

Après des débuts timides, le gouvernement français veut donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination. Il s'appuiera pour cela sur les différents vaccins autorisés au fur et à mesure par l'Agence européenne des médicaments, distribués dans l'Union au prorata de la population de chacun des pays.

La règle de base est que les 27 doivent être logés à la même enseigne. La France représentant 15% de la population européenne, elle dispose d’un quota de départ de 15% de chaque contrat. Mais avec six vaccins et six contrats, la France pourrait en théorie acquérir 345 millions de doses, beaucoup trop pour ses 67 millions d'habitants. Chaque pays fait donc des arbitrages, renonce à un quota, acquiert celui dont le voisin ne veut pas.

Trois sites de production de vaccin en France

"Nous avons l'usine de Recipharm, implantée en France, qui va produire le vaccin Moderna dès fin février–début mars. Nous aurons ensuite Delpharm, pour le vaccin Pfizer/BioNTech et Fareva pour le vaccin CureVac, s'il obtient une autorisation de mise sur le marché, qui suivront", a expliqué la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, vendredi matin sur Europe 1. Pour augmenter les capacités de production, l’usine de Sanofi pourrait également être mise à contribution pour produire le vaccin d'AstraZeneca.

Quelque 2,6 millions de doses de vaccins seront livrées en France d'ici fin janvier, a également assuré la ministre.

La plupart des patients ont encore au moins un symptôme six mois après

Plus des trois quarts des personnes hospitalisées pour Covid-19 souffraient encore d'au moins un symptôme six mois après être tombé malades, selon une étude publiée samedi qui souligne la nécessité de poursuivre la recherche sur les effets persistants du coronavirus. La fatigue ou la faiblesse musculaire sont les symptômes les plus courants. Troubles du sommeil, anxiété ou dépression ont également été constatés, selon l'étude, parue dans la revue The Lancet, incluant plus d'un millier de patients de la ville chinoise de Wuhan.

Nouveau record de contaminations à Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 290.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Dans le même temps, le pays, confronté à une flambée de l'épidémie, a déploré 3.676 morts de la maladie.

Le pays, où les restrictions dépendent des autorités locales, compte in fine sur la campagne de vaccination, qui a commencé mi-décembre, pour venir à bout de la crise sanitaire. Mais pour le moment, seules un peu moins de 6 millions de personnes ont reçu une première injection de l'un des deux vaccins autorisés dans le pays, pour une population de quelque 330 millions d'habitants.

La Chine renforce les restrictions à l'approche du Nouvel an chinois

La Chine a renforcé samedi les restrictions dans deux villes situées au sud de Pékin, déjà placées en quarantaine, dans l'espoir d'endiguer la forte augmentation des contaminations, la plus grave depuis six mois. A l'approche du Nouvel an chinois, célébré en février, la ville de Shijiazhuang a suspendu samedi matin jusqu'à nouvel ordre le trafic du métro afin "d'aider à la prévention et au contrôle de l'épidémie", ont indiqué les autorités. Pour leur part, les habitants de Xingtai sont interdits de quitter leur domicile pendant une semaine.

Au total, 18 millions d'habitants de la province du Hebei, dans les vastes communes de Shijiazhuang et de Xingtai, qui comptent d'importantes zones rurales, étaient déjà interdits de quitter les lieux sauf raison impérative, à la suite de l'apparition d'une poignée de cas ces derniers jours. Les écoles sont fermées ainsi que les moyens de communication (autoroutes, aéroport, trains, autocars longue distance) dans ces deux villes du Hebei, la province qui entoure Pékin.