EN DIRECT - Coronavirus : la perspective d'un troisième confinement s'éloigne (un peu)

EN DIRECT

L’hypothèse d’un troisième confinement en France, qui avait pris corps ces derniers jours, s’est finalement éloignée, du moins pour l’instant. Emmanuel Macron a en effet fait savoir lundi qu’il ne prendrait pas la parole cette semaine, même si les chiffres de l’épidémie de coronavirus reste inquiétants. Dans d’autres pays, les mesures restrictives sont mal accueillies, notamment aux Pays-Bas, qui a connu sa deuxième nuit d’émeutes. Aux Etats-Unis, le nouveau président Joe Biden a fait part de son optimisme, évoquant une immunité collective "d’ici l’été". Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Un troisième confinement ne sera pas annoncé cette semaine en France - Les Pays-Bas ont été secoués par une deuxième nuit d’émeutes consécutive - Le président américain Joe Biden a évoqué une immunité collective "d’ici l’été" aux Etats-Unis

La perspective d’un troisième confinement s’éloigne… pour l’instant

Cela ne semblait faire plus guère de doutes, et pourtant… Lundi, Emmanuel Macron a fait savoir qu’il ne prendrait pas la parole cette semaine pour annoncer aux Français un troisième confinement. Le gouvernement se laisse donc encore quelques jours de réflexion pour décider ou non de mesures plus restrictives et mesurer l’efficacité du couvre-feu à 18 heures. Des décisions pourraient toutefois être prises mercredi lors d’un conseil de défense autour du président de la République. Le chef de l'Etat réfléchit à un dispositif encore différent des deux premiers confinements, plus souple surtout pour la jeunesse.

Pourtant, selon plusieurs médecins, le temps presse, notamment face à l’incertitude liée à la propagation des nouveaux variants. Les chiffres, en tout cas, restent inquiétants. Le nombre de patients hospitalisés dans des services de réanimation pour cause de Covid-19 a franchi lundi la barre des 3.000, ce qui n'était pas arrivé depuis le 9 décembre dernier. Selon les données de Santé publique France, 3.041 personnes se trouvent ainsi dans ses services, soit 76 personnes de plus en 24 heures. Les hôpitaux français accueillent lundi 26.924 patients atteints par le Covid-19, contre 26.393 dimanche. Sur les dernières 24 heures, 531 personnes supplémentaires sont donc hospitalisées.

Emeutes aux Pays-Bas et dans d’autres pays

Les Pays-Bas ont connu dans la nuit de lundi à mardi une deuxième flambée de violence orchestrée par des opposants au couvre-feu, imposé ce week-end pour la première fois dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Les principales villes Amsterdam, Rotterdam et La Haye, mais aussi d'autres localités (Amersfoort, Geleen, Den Bosch, Haarlem...) ont connu des émeutes, entre affrontements de contestataires avec les forces de l'ordre et actes de vandalisme contre des commerces. Plus de 70 personnes ont été arrêtées, selon la télévision publique néerlandaise NOS.

Lundi soir, les maires de plusieurs villes du pays ont annoncé qu'ils allaient instaurer des mesures d'urgence pour tenter d'empêcher de nouveaux troubles. Celui de Rotterdam, par exemple, Ahmed Aboutaleb, a pris un décret autorisant la police à multiplier les arrestations. Déjà la nuit précédente, la police avait arrêté 250 personnes lors d'émeutes similaires dans plusieurs villes. Le Premier ministre Mark Rutte avait condamné "la violence criminelle", estimant qu'il s'agissait "des pires émeutes en quarante ans". "Cela n'a rien à voir avec la lutte pour la liberté. Nous ne prenons pas toutes ces mesures pour rire. Nous le faisons car nous combattons le virus et que c'est pour l'instant le virus qui nous prend notre liberté", a ajouté le chef de gouvernement.

Une grogne similaire contre les restrictions est également apparue lundi à Tripoli, la grande ville du nord du Liban, où les forces de sécurité ont dû contenir des jeunes protestataires qui visaient le siège des autorités locales. La Croix-Rouge libanaise a fait état de plus de 30 blessés. Le pays a prolongé un confinement strict jusqu'au 8 février.

La veille, dans un quartier de Tel-Aviv en Israël, des heurts avaient opposé la police à des juifs ultra-orthodoxes protestant contre le confinement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué la "manière forte" employée par la police, qui a arrêté treize personnes.

Immunité collective "d’ici l’été" aux Etats-Unis ?

Le Covid-19 a tué au moins 2,1 millions de personnes et en a contaminé plus de 99,1 dans le monde, selon un bilan établi lundi par l'AFP lundi. Le Mexique a dépassé les 150.000 morts. Les Etats-Unis demeurent le pays le plus endeuillé (plus de 420.000 décès).

Le président américain Joe Biden a donné un horizon lundi soir : "Je suis confiant dans le fait que d'ici l'été nous nous serons nettement rapprochés de l'immunité collective". Interrogé sur la date à laquelle tous les Américains souhaitant bénéficier du vaccin le pourront, leur nouveau président a répondu: "le printemps". Une lueur d'espoir prodiguée le jour où la Californie a assoupli certaines restrictions, à la faveur d'une légère amélioration de la situation dans les hôpitaux. L'Etat le plus peuplé du pays avait instauré début décembre des mesures interdisant rassemblements et activités non essentiels.

Vaccins : Pasteur jette l’éponge, Moderna rassure, AstraZeneca agace

Reste que l'apparition et la propagation de variants du coronavirus, réputés plus contagieux et peut-être létaux, a aiguisé encore davantage l'enjeu de la vaccination. Côté français, la mauvaise nouvelle est venue lundi de Pasteur, qui a annoncé qu’il renonçait à son projet de vaccin le plus avancé, faute d’efficacité.

La société de biotechnologie américaine Moderna, qui a créé l'un des premiers vaccins disponibles, a annoncé lundi que sa formule restait efficace contre les variants, notamment le britannique. Mais elle a également observé une moindre protection contre le variant sud-africain. "Malgré cette réduction", les niveaux d'anticorps "restent au-dessus de ce qui est attendu comme nécessaire pour procurer une protection", a-t-elle rassuré

BioNTech et Pfizer, les fabricants du principal vaccin administré dans le monde, ont assuré que ce dernier était efficace contre la mutation N501Y, observée notamment sur le variant britannique, et suspectée de le rendre plus contagieux. Mais leurs vérifications en laboratoire n'ont pas porté sur la mutation (E484K) observée spécifiquement sur le variant sud-africain.

Les campagnes de vaccination se heurtent par ailleurs à des retards de livraison, qui font enrager en Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé lundi le PDG du laboratoire britannique AstraZeneca pour exiger qu'il honore ses livraisons.