EN DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis franchissent la barre des 500.000 morts

EN DIRECT

C’est un chiffre effrayant autant que spectaculaire. Lundi soir, la barre des 500.000 morts dus au coronavirus a été franchie aux Etats-Unis, comme une piqûre de rappel de combien la situation sanitaire reste grave dans le monde entier, malgré la lueur d'espoir que constituent les vaccins. Mais sur ce front aussi la situation reste tendue, très peu de pays concentrant la très grande majorité des doses administrées. En France, la journée de lundi a été marquée par les annonces concernant les Alpes-Maritimes. Lors des deux prochains week-ends, une bonne partie de la Côté d’Azur sera ainsi confinée. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : Les Etats-Unis ont franchi la barre symbolique des 500.000 morts

Une grande partie de la Côte d’Azur va subir un confinement lors des deux prochains week-ends

Les vaccins commencent à donner des résultats dans plusieurs pays, mais le manque d’égalité en la matière est dénoncée par l’ONU

Plus de 500.000 morts aux Etats-Unis

"Davantage d'Américains sont morts pendant cette pandémie que lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées", a souligné lundi le président Joe Biden dans une proclamation, moins d'un an après l'annonce, le 29 février 2020, du premier mort du virus aux Etats-Unis. Le pays déplore désormais depuis lundi soir plus de 500.000 décès. Le seuil des 400.000 décès avait été dépassé un mois plus tôt, à la veille de l'investiture de Joe Biden, qui a fait de la lutte contre l'épidémie la priorité absolue de son début de mandat.

Aux Etats-Unis, le rythme actuel des vaccinations (1,7 million d'injections quotidiennes en moyenne) donne cependant espoir. "Je crois que nous allons nous rapprocher de la normalité d'ici la fin de cette année", a ainsi affirmé vendredi Joe Biden. Plus de 44,1 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose des deux vaccins autorisés aux Etats-Unis (Pfizer/BioNTech et Moderna), dont 19,4 millions ont eu les deux injections requises. Selon Joe Biden, 600 millions de doses, de quoi vacciner l'ensemble de la population, seront disponibles d'ici fin juillet.

Et les Etats-Unis pourraient bien avoir un troisième vaccin autorisé d'ici la fin de la semaine, celui de Johnson & Johnson, sur lequel un comité doit rendre un avis consultatif vendredi. Un timide optimisme auquel faisait écho, lundi, l'annonce de la réouverture des cinémas de New York, prévue le 5 mars, avec une jauge maximum de 25% de la capacité d'accueil habituelle et une limite de 50 spectateurs par salle.

La Côte d’Azur confinée lors des deux prochains week-ends

En France, la situation reste préoccupante. 84.613 décès ont été enregistrés lundi soir, soit 333 mors de plus en 24 heures. La pression hospitalière demeure très élevée. Dans le détail, on compte 25.831 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 367 de plus que dimanche. Même constat pour les cas graves dans les services de réanimations, puisque ces derniers enregistrent 15 patients de plus que lors du dernier pointage, pour un total de 3.407 patients.

Mais certaines régions sont plus durement touchées que d’autres. C’est le cas de la Côte d’azur en général et de Nice en particulier. Alors lundi, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé des restrictions supplémentaires localisées. La zone concernée s'étend de Menton à Théoule-sur-Mer, soit près de 90% de la population du département. Les communes de Nice et de Cannes sont notamment concernées. Lors des deux prochains week-ends, les déplacements seront ainsi interdits de vendredi, 18 heures, au lundi, 6 heures, sauf motifs d'exception.

Les galeries commerciales de plus de 5.000 mètres carrés seront fermées dans le département, à l'exception des pharmacies et des commerces alimentaires. Pour les commerces de plus de 400m2, la jauge passera de 10 à 15 m2 par visiteur. Enfin, les contrôles aux frontières seront renforcés, à l'aéroport ou encore sur les routes, avec des tests PCR aléatoires organisés par les forces de l'ordre.

>> A LIRE AUSSI - La consommation d'alcool interdite dans deux rues à Paris

L’Angleterre va progressivement déconfiner

Le gouvernement britannique a annoncé viser une réouverture à partir du 12 avril en Angleterre des commerces non essentiels, des pubs et des restaurants en extérieur et des musées. Le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre Boris Johnson prévoit quatre grandes étapes, à commencer par la réouverture des écoles le 8 mars, avec comme objectif de lever les dernières restrictions fin juin. Boris Johnson a annoncé que le gouvernement visait un retour des supporters dans les stades d'Angleterre à partir du 17 mai si la situation sanitaire le permet, avec une capacité limitée à 10.000 personnes maximum.

L’ONU dénonce "le nationalisme vaccinal"

Partout, les gouvernements misent sur les injections pour tenter de venir à bout de la pandémie : plus de 210 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dénonce toutefois "le nationalisme vaccinal", soulignant qu'"à eux seuls, dix pays se sont partagés plus de trois quarts des doses de vaccin contre le Covid-19 administrées à ce jour".

Sommé d'accorder la priorité à l'Inde, le Serum Institute of India, plus grand fabricant mondial de vaccins qui produit le vaccin d'AstraZeneca sous le nom de Covishield, a ainsi demandé aux pays en attente d'approvisionnement d'être "patients". L'Inde veut vacciner 300 millions de personnes d'ici juillet et a pris du retard avec à peine plus de 11 millions de doses administrées. Dans l'Etat le plus touché du pays, le Maharashtra (110 millions d'habitants) qui abrite la capitale économique Bombay, de nouvelles restrictions ont été imposées lundi après une recrudescence des contaminations.

L'Australie a quant à elle donné lundi le véritable coup d'envoi de sa campagne de vaccination. Quelque 60.000 doses sont prêtes à être injectées cette semaine, auprès des personnels soignants, policiers ou résidents de maisons de retraite.

Une liste de de "VIP" indûment vaccinés en Argentine

Le ministère argentin de la Santé a publié lundi une liste de 70 personnes ayant indûment reçu le vaccin contre le Covid-19, dont la révélation avait déclenché le scandale des "vaccins pour VIP". Elle comprend le président Alberto Fernandez et les membres de son cabinet, ainsi que le ministre de l'Economie, Martin Guzman, l'ambassadeur argentin au Brésil ou encore l'ancien président Eduardo Duhalde, son épouse et leurs enfants.