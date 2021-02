Covid : 85.044 morts en France, la pression hospitalière ne faiblit pas

La France compte 85.044 morts du coronavirus selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement. Cela représente 431 décès de plus en 24 heures. La pression hospitalière demeure très élevée, avec une légère hausse des réanimations constatée ce mardi. Une légère baisse des hospitalisations est néanmoins à noter. La tendance sur une semaine semble indiquer une dégradation lente de la situation. Les contaminations sont en hausse ainsi que les nouvelles réanimations tandis que le nombre total de personnes hospitalisées reste stable en très légère hausse.

Les réanimations en hausse

Dans le détail, on compte 25.660 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 171 de moins que lundi. C'est le seul indicateur en baisse puisque du côté des cas graves dans les services de réanimations, on enregistre une légère hausse avec 28 patients de plus que lors du dernier pointage, pour un total de 3.435 patients.

La France enregistre également un nombre important de nouveaux cas, 20.064 en 24 heures. C'est environ 500 malades de plus que mardi dernier à la même heure. Les données tiennent compte du nouveau bi-hebdomadaire effectué dans les Ehpad et établissements médico-sociaux qui recense 235 décès supplémentaires alourdissant le bilan général. Le nombre de nouveaux cas dans ces établissements n'est pas connu.