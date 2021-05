EN DIRECT - Covid-19 : l'Inde dépasse les 20 millions de cas

Une semaine après les élèves de maternelle et de primaire, les lycéens et collégiens ont retrouvé leur établissement lundi, en demi-jauge pour certains. Entamée depuis lundi, cette première étape du déconfinement progressif en France marque également la fin des restrictions de circulation au-delà de 10 km, ainsi que des attestations. Le couvre-feu à 19 heures reste lui en vigueur, tandis que le ministre de la Santé Olivier Véran a dit espérer la fin du port du masque en extérieur pour "cet été" mardi sur Europe 1.

De son côté, le Danemark a renoncé à utiliser le vaccin de Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves, tandis que l'Inde a dépassé mardi les 20 millions de cas du Covid-19. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : Les collégiens et lycéens sont retournés en classe lundi

Les déplacements à plus de 10 km de chez soi sont de nouveau autorisés

Olivier Véran dit espérer la fin du port du masque en extérieur pour "cet été" sur Europe 1

105.130 morts en France selon le dernier bilan, les réanimations en hausse

Le Danemark renonce au vaccin Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves

Olivier Véran "espère" la fin du port du masque en extérieur "cet été"

Invité mardi de la matinale d'Europe 1, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit espérer "sincèrement" que la fin du port du masque en extérieur ait lieu "cet été". "Quand suffisamment de Français vont être vaccinés, on pourra envisager de baisser la garde. Quand la date qui nous permettra d'envisager sereinement la fin des gestes barrières et de la fin du masque à l'extérieur sera arrivée, nous n'attendrons pas 24 heures", a-t-il assuré, comme vous pouvez le voir dans l'extrait vidéo ci-dessous :

Le ministre a par ailleurs défendu "le choix du pragmatisme", alors que les personnes de plus de 18 ans souffrant de maladies chroniques et d'obésité peuvent se faire vacciner depuis samedi et ce sans certificat ni ordonnance. "On veut que ce soit simple, l’urgence est de vacciner les plus fragiles." Europe 1 avait constaté dans plusieurs centres de vaccination des Yvelines que tous les candidats aux vaccins n'avaient pas les comorbités devant les rendre prioritaires.

Le déconfinement a débuté en France, pas de contrôle continu "intégral" au bac

Les contraintes liées à l'épidémie de Covid-19 ont commencé à se desserrer lundi en France. Les collégiens et lycéens ont ainsi pu retrouver le chemin des classes. Les lycéens vont évoluer en demi-jauge, avec une alternance de classe en présentiel et distanciel. Les collégiens ont fait eux leur rentrée en présentiel, sauf les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par la pandémie, qui ont aussi fait leur rentrée en demi-jauge.

Lundi marquait également la fin des restrictions de déplacement à plus de 10km de chez soi. Le couvre-feu à 19 heures reste, lui, en vigueur et sera repoussé à 21 heures le 19 mai, date prévue pour la réouverture des commerces, des terrasses, des musées, des salles de cinémas et des théâtres avec des jauges limitées. "Ce n’est pas parce qu’on nous dit qu’on peut démarrer le 19 mai qu’on sera prêt à cette date", a toutefois averti Thierry Langlois, directeur d’Uni-T production, qui s’occupe de tournées d’artistes, mardi sur Europe 1. Lisez notre article pour en savoir plus.

"Je reste ouvert sur les aménagements possibles, mais je tiens quand même à ce qu'on ne passe pas au contrôle continu intégral", a affirmé lundi sur Europe 1 le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à propos de l'édition 2021 du baccalauréat. D'autres aménagements devraient être décidés "pour ne pas piéger les élèves", a-t-il assuré.

Le ministre a par ailleurs rappelé que les familles des lycéens avaient "le droit de refuser" les autotests déployés dans les établissements dès la semaine prochaine. Par ailleurs, les enfants de 3 à 17 ans vont pouvoir bénéficier de 10 consultations gratuites auprès d'un psychologue à partir de la deuxième quinzaine de mai, afin de lutter contre les conséquences psychologiques de la crise sanitaire sur ce public.

Les droits des résidents d'Ehpad "grandement entravés" pour la Défenseure des droits

Le droit à une "vie privée et familiale" a été plus entravé au cours de la crise sanitaire pour les résidents d'Ehpad que pour le reste de la population, dénonce mardi la Défenseure des droits dans un rapport qui formule une soixantaine de recommandations pour garantir leur "liberté".

Les saisines et témoignages se sont accrus ces derniers mois du fait de la pandémie liée au Covid-19, dénonçant notamment "une augmentation, de la part des directions des établissements, de violations de la liberté d'aller et venir des résidents ainsi que de leur droit au maintien des liens familiaux", est-il indiqué. "L'examen de ces réclamations montre, de manière récurrente, des atteintes aux droits fondamentaux, au respect de la dignité et l'intégrité des personnes accueillies", souligne la Défenseure des droits, Claire Hédon.

Les réanimations en augmentation légère selon le dernier bilan

Le nombre de malades du coronavirus dans les services de réanimation, stable dimanche, a augmenté légèrement lundi et dépassé les 5.600 patients, selon les chiffres de Santé publique France. Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptaient 5.630 patients lundi, dont 386 admis ces dernières 24 heures, contre 5.585 dimanche.

Le total des patients Covid à l'hôpital était également en légère hausse, à 28.950, contre 28.818 la veille, avec 1.495 nouvelles hospitalisations dans les dernières 24 heures. Un total de 311 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital dans les dernières 24 heures, contre 113 la veille, portant le bilan à 105.130 morts en France. En 24 heures, le nombre de nouveaux cas positifs confirmés est de 3.760, un chiffre toujours plus bas le lundi après le week-end où moins de tests sont réalisés.

Deux millions de vaccins AstraZeneca doivent arriver en France cette semaine. Au total, durant le mois de mai, 45 millions de doses, tous vaccins confondus, doivent être réceptionnées. Selon le gouvernement, les objectifs de 20 millions de primo-vaccinés le 15 mai et 30 millions le 15 juin seront tenus.

La SNCF met en vente 5 millions de billets à moins de 39 euros

La SNCF a lancé sa collection d’été, lundi : 5 millions de billets à moins de 39 euros sur 3.000 destinations. Ces tarifs sont valables deux semaines seulement et ils sont destinés à remplir les trains pour les mois de juillet et août, quelques jours après les annonces de déconfinement progressif du président de la République. Ces 5 millions de billets représentent un quart des ventes attendues pour l'été. Et la SNCF souhaite attirer autant de voyageurs qu'en juillet-août 2020, soit 20 millions de personnes. Lisez notre article.

Le Danemark a renoncé au vaccin Johnson & Johnson

Premier pays en Europe à abandonner le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 en avril, le Danemark a annoncé lundi faire également une croix sur celui de Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser.

"L'autorité nationale de santé danoise a conclu que les avantages de l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson ne l'emportent pas sur le risque de provoquer un éventuel effet indésirable, le VITT (un type très rare de thrombose lié à l'injection du sérum), chez les personnes qui reçoivent le vaccin."

Bruxelles veut permettre aux voyageurs de pays tiers vaccinés de venir dans l'UE

A l'approche des congés d'été, la Commission européenne a proposé lundi de permettre l'entrée dans l'UE aux voyageurs en provenance de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins anti-Covid autorisés au niveau européen, selon un communiqué. "La Commission propose (aux Etats membres) de permettre l'entrée dans l'UE pour des motifs non essentiels, non seulement aux personnes venant de pays dont la situation épidémiologique est bonne, mais aussi aux personnes qui ont reçu la dernière dose recommandée d'un vaccin autorisé dans l'UE", précise le texte. Lisez notre article pour en savoir plus.

L'Inde dépasse les 20 millions de cas

L'Inde a dépassé mardi les 20 millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon les données officielles, alors que la maladie continue de faire des ravages dans le pays aux hôpitaux saturés. Au cours des dernières 24 heures, l'Inde a recensé 357.229 nouvelles contaminations, portant le total à 20,3 millions, selon le ministère de la Santé. Les décès ont augmenté de 3.449 pour atteindre 222.408 au total. De nombreux experts estiment cependant que le nombre réel est beaucoup plus élevé.

Le pays de 1,3 milliard d'habitants, frappé par une deuxième vague d'une grande virulence, a recensé huit millions de nouvelles contaminations depuis la fin mars. Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxygène, de médicaments, de lits, malgré l'afflux d'aide internationale ces derniers jours.

Les États-Unis devraient autoriser le vaccin Pfizer dès 12 ans, restrictions levées en Floride

Les Etats-Unis devraient autoriser le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 12 ans et plus à partir de la semaine prochaine, ont rapporté lundi des médias américains. Pfizer a demandé une autorisation d'utilisation d'urgence pour son vaccin, à destination des enfants et adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon la chaîne CNN citant un responsable gouvernemental. Le vaccin Pfizer est actuellement autorisé pour les personnes âgées de 16 ans et plus aux Etats-Unis.

Par ailleurs, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé lundi la levée de toutes les restrictions liées à la pandémie dans son Etat, mettant en avant l'efficacité de la campagne vaccinale. Près de 9 des 23 millions d'habitants de son Etat ont désormais reçu au moins une première dose de vaccin. L'heure est à l'assouplissement aussi à New York : son gouverneur, Andrew Cuomo, a notamment annoncé lundi la reprise imminente de l'ouverture du métro new-yorkais 24 heures sur 24. Et à partir du 19 mai, les jauges dans les restaurants, cinémas, magasins et musées seront également revues à la hausse, a précisé le gouverneur.

Plus de 3,2 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.203.937 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (577.489), devant le Brésil (408.622), le Mexique (217.233), l'Inde (218.859) et le Royaume-Uni (127.538).