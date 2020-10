EN DIRECT - Coronavirus : Strasbourg annonce l'annulation de son célèbre marché de Noël

EN DIRECT

Les mesures restrictives se multiplient en Europe face à la résurgence du coronavirus : un confinement partiel entre en vigueur jeudi en République Tchèque et un couvre-feu est instauré dans deux régions italiennes alors que l'Irlande s'est reconfinée mercredi soir. En France, plus de 26.000 nouveaux cas ont été détectés entre mardi et mercredi, tandis que les admissions en réanimation s’accélèrent, avec 284 entrées en 24 heures. Suivez notre direct :

Les informations à retenir : La France a franchi mercredi le seuil des 34.000 morts

Strasbourg annonce l'annulation de son célèbre marché de Noël

L'Irlande a entamé mercredi un reconfinement de six semaines, une première dans l'UE

Les autorités sanitaires allemandes alertent sur une situation "très grave" outre-Rhin

Un volontaire ayant participé aux tests du vaccin contre le Covid-19 est mort au Brésil

En France, le seuil des 34.000 morts franchis

En France, l’évolution du taux de fréquentation dans les hôpitaux inquiète, avec 2.239 personnes au total en réanimation ou soins intensifs, donc dans un état grave, dont 284 entrées dues au coronavirus au cours des dernières 24 heures. L'Ile-de-France concentre à elle seule 30% de ces cas (672 patients), et l’Auvergne-Rhône-Alpes 16% (360 patients).

Le nombre de nouveaux cas en 24 heures s'est établi à 26.676 mercredi, contre un peu plus de 20.000 la veille. Le taux de positivité (proportion de tests positifs par rapport aux tests effectués) ne cesse de progresser, à 13,7%, contre seulement 4,5% début septembre et 7,6% début octobre, il est notamment en hausse à Clermont-Ferrand, Tours et Nantes. La France déplore désormais 34.048 morts, soit 166 de plus entre mardi et mercredi, selon l'Agence de santé sanitaire.

Vers un nouveau tour de vis ?

Signe de l'inquiétude de l'exécutif face à une "crise profonde", c'est le Premier ministre, et non Olivier Véran, qui tiendra un point presse jeudi à 17 heurs avec "un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale", a annoncé, sans plus de précisions, Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres. Le gouvernement, qui sait que les mesures n'auront d'effet que dans deux ou trois semaines, veut à tout prix éviter un reconfinement comme vient d'annoncer l'Irlande. Il lui faut donc éviter un nouveau pic comme au printemps, quand plus de 7.000 patients Covid-19 se trouvaient en réa, avec des centaines de morts par jour.

Désireux d'élargir sa marge de manœuvre, l'exécutif a adopté en Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence sanitaire, rétabli samedi, jusqu'au 16 février 2021 inclus. Nécessitant un vote au parlement, il sera examiné dès ce week-end à l'Assemblée avant de passer au Sénat. L'exécutif entend aussi pouvoir appliquer des mesures de restrictions de circulation, de rassemblements ou d'ouvertures des établissements au moins jusqu'au 1er avril 2021, sur tout ou partie du territoire et en fonction de la situation épidémique, selon le même texte.

Pas de marché de Noël pour Strasbourg

La maire (EELV) de Strasbourg Jeanne Barseghian a annoncé jeudi que la ville renonçait à son marché de Noël traditionnel face à l'aggravation de la situation sanitaire, en supprimant les 300 chalets habituels mais en maintenant des animations. "J'ai pris la décision de privilégier le scénario sans chalets" tout en maintenant "Strasbourg capitale de Noël" avec le grand sapin de la place Kléber au cœur de la ville, des "animations" ou des "déambulations d'artistes", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Début octobre, la capitale alsacienne espérait encore maintenir son marche de Noël multiséculaire, au prix d'adaptations pour faire face à la crise sanitaire.

En temps normal, l'événement organisé depuis 450 ans et qui n'a été annulé que pendant les périodes de guerres attire quelque deux millions de visiteurs en un mois autour de plus de 300 chalets en bois avec des retombées économiques évaluées à 250 millions d'euros.

Faire face à "l'impact financier" de la seconde vague

L'Assemblée nationale a approuvé mercredi une enveloppe supplémentaire de 2,405 milliards d'euros pour les établissements de santé. Cette rallonge avait été annoncée la veille par le ministre de la Santé Olivier Véran lors du coup d'envoi des débats sur le budget de la Sécu. Il s'agit de "nous assurer que les établissements de santé pourront couvrir les surcoûts et les pertes de recettes subies dans les prochaines semaines", avait indiqué Olivier Véran. "Nous faisons désormais face à une seconde vague qui touche l'ensemble de notre territoire. Son impact financier est difficile à estimer mais il ne sera pas soutenable dans le cadre de l'Ondam (Objectif national des dépenses d'assurance maladie) à son niveau actuel", avait précisé le ministre.

L'Allemagne face à une situation "très grave"

L'Allemagne a comptabilisé de son côté 11.287 nouvelles infections au Covid-19 en 24 heures, soit un bond soudain par rapport à la veille et un record pour le pays depuis l'éclatement de la pandémie, selon des données officielles publiées jeudi. "La situation est devenue globalement très grave", a déclaré lors d'une conférence de presse Lothar Wieler, président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI)."Le virus peut se propager de manière incontrôlée" dans certaines régions depuis septembre, a ajouté Lothar Wieler en expliquant que "les jeunes sont actuellement les plus exposés au virus".

Face au rebond épidémique, les autorités allemandes ont durci les mesures contre la pandémie, adoptant notamment des interdictions de rassemblement. Un canton alpin du sud du pays, autour de Berchtesgaden, s'est vu imposé un quasi confinement.

Les Irlandais reconfinés, les Tchèques partiellement

Les Irlandais sont assignés à résidence pour six semaines depuis mercredi minuit, une première dans l'UE depuis le printemps, mais les écoles resteront ouvertes. Les commerces non essentiels fermeront et les Irlandais ne pourront sortir de chez eux pour faire de l'exercice que dans un rayon de cinq kilomètres, sous peine d'amendes.

Le gouvernement tchèque a annoncé des restrictions aux déplacements des personnes ainsi que la fermeture de magasins et de services pour intensifier la bataille contre le Covid-19. Tous les points de vente, à l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies, seront fermés à compter de jeudi, jusqu'au 3 novembre. Par ailleurs, le Premier ministre polonais a annoncé mercredi sa volonté d'étendre à l'ensemble du pays les restrictions entrées en vigueur la semaine dernière sur près de la moitié du territoire, proclamée "zone rouge", face à une flambée des cas de coronavirus.

Un million de cas en Espagne

L'Espagne est devenue le premier pays membre de l'Union européenne - et le 6e au monde - à franchir le cap du million de cas de nouveau coronavirus (1.005.295). Selon le bilan quotidien du ministère de la Santé, le pays a recensé 16.973 nouveaux cas et 156 décès sur les dernières 24 heures, portant le total à 34.366 morts. La liste des localités et régions espagnoles partiellement bouclées s'est allongée avec l'ajout de la grande ville de Saragosse et de la région viticole de La Rioja. Ces cordons sanitaires interdisent l'entrée ou la sortie de la zone concernée sauf pour des raisons essentielles, à l'instar du bouclage déjà en vigueur à Madrid et huit communes voisines depuis début octobre.

Décès d'un volontaire pour le test d'un vaccin

Un volontaire ayant participé aux tests du vaccin élaboré par l'université d'Oxford contre le Covid-19 est mort au Brésil, ont annoncé des sources officielles mercredi, sans préciser s'il avait reçu le vaccin ou un placebo. Oxford a assuré que la phase 3 des tests allait se poursuivre, un comité indépendant ayant conclu qu'ils ne présentaient pas de risque pour la santé des volontaires.

Plus de 1,12 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.126.465 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Plus de 40.856.210 cas de contamination ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 221.930 morts, suivis par le Brésil (155.403 morts), l'Inde (115.914), le Mexique (86.993) et le Royaume-Uni (43.967).