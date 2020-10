Tous Anti-Covid : quels changements pour la nouvelle version de StopCovid ?

Adieu StopCovid, bonjour Tous Anti-Covid ! Comme annoncé par Emmanuel Macron le 14 octobre, l’application gouvernementale de traçage du coronavirus change de nom jeudi. Un lifting pour faire oublier le fiasco de son lancement (seulement 2,6 millions de téléchargements depuis juin) et surtout pour essayer de se rendre un peu plus utile. Car au-delà du nom, l’application intégrera de nouvelles fonctionnalités, disponibles jeudi soir, après la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran sur l'évolution de la situation sanitaire en France.

Nouveau nom, nouvelles fonctions

Une précision d'emblée : Tous Anti-Covid n'est pas une nouvelle application, simplement une mise à jour de StopCovid. Pour en bénéficier, il faudra, une fois qu'elle sera disponible, la télécharger dans la boutique d'applications de votre téléphone. Hormis le nom, et un nouveau logo, pas ou peu de changements visuels sont à prévoir, avec toujours trois onglets et un bouton d'activation. La détection d'autres utilisateurs se fait encore via le bluetooth et les personnes munies d'un test positif au Covid peuvent le renseigner en entrant un code. C'est une fois la mise à jour effectuée que vous aurez accès aux nouvelles fonctionnalités de l'application.

À la demande du gouvernement, les développeurs ont conçu cette version 2.0 pour qu'elle soit "plus interactive", pas juste un outil qu’on active et qu’on oublie. En effet, aujourd’hui, on active l’application une fois puis on la laisse tourner en arrière-plan en permanence. Ce qui cause deux problèmes : on a tendance à oublier que l’application est en marche et cela use la batterie. Pour y remédier, il faudra désormais activer soi-même manuellement Tous Anti-Covid avant d’entrer dans lieu bondé, comme les transports en commun, un centre commercial, son entreprise, etc.

Suivi du Covid à l'échelle locale

Autre ajout : l'application intègre à présent un certain nombre d'informations sur la situation sanitaire, afin que chacun puisse suivre précisément l'évolution de la propagation du coronavirus. En indiquant soi-même sa localisation, a priori en entrant son code postal, (comme la version antérieure, Tous Anti-Covid n'utilise pas la fonction de géolocalisation), on peut avoir accès aux dernières actualités sur la diffusion du Covid et aux restrictions en vigueur dans notre ville, notre département ou notre région. L'application permet aussi d'accéder à l’attestation dérogatoire de déplacement pour les zones concernées par le couvre-feu.

À LIRE >>Pourquoi StopCovid n'est pas compatible avec les autres applications européennes

En revanche, plusieurs pistes ont été abandonnées, faute de temps pour les développer. A priori, pas de QR Code à scanner à l’entrée des restaurants pour s’enregistrer. Pas non plus de prise de rendez-vous pour un test directement dans l’application. A la place, Tous Anti-Covid propose DépistageCovid, une "carte des centres de dépistages actualisée et avec des informations sur les temps d’attentes remontées par les utilisateurs", ainsi que MesConseilsCovid, page de recommandations personnalisées. Enfin, dernière nouveauté, le nombre d'utilisateurs total de l'application est indiqué de façon transparente.

Le principe fondamental de l'application, lui, reste le même : l'utilisation est basée sur le volontariat, conformément aux recommandations formulées par la Cnil au printemps. Sans contrainte, il faudra donc à nouveau convaincre les Français de son intérêt. "Il y a un effort de pédagogie à faire", reconnaît-on à Bercy. Et le défi est grand : avec seulement 2,6 millions d'utilisateurs, dont une grosse partie inactifs, l'application française souffre de la comparaison avec ses voisines allemandes et britanniques. Cette fois, le gouvernement pourra compter sur le soutien d'éminents épidémiologistes, qui vont appeler les Français à télécharger Tous Anti-Covid.