Coronavirus : 30.120 morts en France, baisse des hospitalisations

Dans son communiqué quotidien, la Direction générale de la Santé (DGS) dénombre 30.120 morts en France à cause du coronavirus, soit 91 décès de plus. Toutefois, ce chiffre est à relativiser, puisque les données de la mortalité dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux ont été actualisés pour la première fois depuis une semaine.

Baisse des hospitalisations

Dans le détail, on compte désormais 19.579 personnes au sein des établissements hospitaliers et 10.541 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Néanmoins, le reflux épidémique se poursuit et le sodles des réanimations est négatif, avec 10 cas graves en moins, soit un total de 482 patients sur le territoire. Quant aux hospitalisations, on en dénombre désormais 6.915 pour cause de Covid-19. Quatre régions accueillent 71% des patients hospitalisés en réanimation: l'Ile-de-France, le Grand-Est, les Hauts-de-France et la Guyane. Dans cette dernière région, "la circulation du virus reste préoccupante", souligne la DGS dans son communiqué.

Par ailleurs, la DGS rappelle que "tous les gestes barrières restent plus que jamais de mise" et qu'il "est nécessaire de se faire dépister dès l’apparition des premiers symptômes de la maladie, même bénins"